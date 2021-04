Will Buxton comentou sobre uma possível saída de Sebastian Vettel da Aston Martin ainda na temporada de 2021 da Fórmula 1. O jornalista da categoria disse que os 'tubarões' já estão ao redor do tetracampeão mundial se perguntando se algum dia ele alcançará seu antigo nível de pilotagem.

O piloto alemão, que vem enfrentando uma maré de azar na categoria máxima do automobilismo desde as duas últimas temporadas com a Ferrari, esperava apresentar uma melhor forma este ano em sua nova casa.

No entanto, a estreia oficial do tetracampeão guiando um Aston Martin no Bahrein deixou muito a desejar. Vettel terminou a corrida em Sakhir na 15º posição, sem pontuar - cinco posições atrás de seu novo companheiro de equipe Lance Stroll.

Não demorou muito para as críticas ao piloto começarem a surgir.

Depois da sua performance no GP de abertura da temporada, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, disse que o toque do ex-piloto da Ferrari em Ocon foi "incompreensível" e disparou: deveria ter “tirado um ano de folga” em 2021.

Ralf Schumacher foi outro que comentou a má fase do piloto. O irmão de Michael Schumacher orientou Vettel a "pisar no acelerador" e sugeriu que ele parasse de reclamar publicamente: "Essa choradeira tem que parar".

Não foi diferente com o jornalista da F1. Ao falar sobre o 'curioso caso de Vettel', Buxton destacou que o alemão ainda não está 100% adaptado ao carro e disse que não acredita nas especulações de que ele não chegaria até o final da temporada com a equipe britânica.

“Vettel afirmou esta semana que ele ainda não se sente completamente ’em casa’ em seu novo carro da Aston Martin. Ele teve um fim de semana difícil, com nada menos que cinco penalidades", disse.

"Os ‘tubarões’ já estão circulando por ele, se perguntando se ele algum dia alcançará seu antigo nível."

"Algumas pessoas já estão se perguntando em voz alta, erroneamente na minha opinião, se ele chegará ao final da temporada."

Apesar de uma estreia frustrante, Vettel está confiante de que corridas melhores estão por vir.

"Sim, muito bem, me sinto muito bem. Obviamente, sinto um pouco por um fim de semana tão ruim, porque sei quanta preparação é necessária antes do início da temporada", disse o alemão.

"Por outro lado, só podemos subir a partir daqui. Como disse, aprendemos muitas coisas, por isso temos muito trabalho pela frente, mas é o que é e temos que resolver passo a passo .

"Provavelmente esse não é o início da temporada que queríamos ter, mas penso que as próximas corridas serão muito boas para acalmar as coisas", concluiu.

ENTENDA em DETALHES como regras de 2021 PUNEM Mercedes e Aston Martin na F1 e saiba o que é o RAKE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.