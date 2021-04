Logo após o lançamento da terceira temporada na Netflix, os fãs já começaram a questionar sobre a possibilidade de novos episódios de Drive to Survive, que mostra os bastidores da Fórmula 1 no futuro. E um dos produtores da série, James Gay-Rees, confirmou que as gravações da temporada 2021 já começaram.

Drive to Survive foi uma das primeiras apostas da Liberty Media ao assumir o comando da F1 para aumentar a popularidade do esporte, especialmente nos Estados Unidos, mercado que é o foco do futuro da categoria.

Até o momento, a série conta com três temporadas, mostrando os bastidores das temporada 2018, 2019 e 2020. E mesmo com a última leva de episódios ficando bem abaixo da média, deixando de lado boas histórias da F1 2020, os fãs mal podem esperar pela quarta temporada de Drive to Survive.

E parece que os fãs vão conseguir o que queriam. James Gay-Rees, produtor de Drive to Survive, confirmou em entrevista ao podcast In the Fast Lane que as gravações da quarta temporada já começaram e falou sobre as expectativas.

"Tivemos um ótimo final de semana no Bahrein com a Red Bull", disse Gay-Rees. "Isso foi emocionante, e estivemos com a McLaren, que também teve um bom final de semana. Então tivemos sorte".

O que todos esperam é uma guerra intensa entre Red Bull e Mercedes. A Red Bull não subestima ninguém e está, ao mesmo tempo, calma e fria sobre isso. Mas todo mundo vê como uma guerra entre dois lados".

"Já a batalha pelo terceiro lugar pode ser bastante intensa, possivelmente com Aston Martin e mais algumas equipes junto de McLaren e Ferrari. Parece que teremos uma temporada muito interessante".

E mesmo com a temporada 2021 ainda em seu começo, Gay-Rees disse que a produtora já se planeja para 2022, manifestando o desejo de poder dar continuidade à série na nova era da F1.

"O próximo ano será muito difícil novamente. Porque teremos novas regras e novas ferramentas, criando um cenário um pouco diferente. Por isso, acredito que será muito animado e adoraríamos continuar".

