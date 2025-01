Há exatos 50 anos, no dia 26 de janeiro de 1975, o Brasil vivia um de seus maiores dias de glória na Fórmula 1. José Carlos Pace conquistava sua única vitória na categoria, liderando uma dobradinha brasileira em Interlagos, com Emerson Fittipaldi na segunda posição.

A corrida, ainda utilizando o traçado antigo de Interlagos e que foi atrasada para limpeza da pista repleta de detritos, teve a pole position do francês Jean-Pierre Jarier, da Shadow, mas tinha Fittipaldi como favorito, já que o bicampeão mundial havia vencido duas semanas antes o GP da Argentina, na abertura daquele campeonato, que seria vencido por Niki Lauda mais tarde.

Jarier liderava a prova até a 33ª volta, de 40, quando um problema no sistema de combustível o tirou da possibilidade de jogar água no chopp brasileiro. Ele deixou a ponta para Pace, que havia largado na sexta posição com sua Brabham. Fittipaldi, que começou em segundo, mas se complicou durante a corrida, conseguiu se recuperar e terminou em segundo, configurando a primeira dobradinha do Brasil na maior categoria do automobilismo mundial.

Emerson ainda ganharia na Grã-Bretanha em 1975, antes de iniciar um jejum brasileiro, que teria novamente um piloto no lugar mais alto do pódio apenas em 1980, com Nelson Piquet, que triunfou em Long Beach.

Outro representante brasileiro, Wilsinho Fittipaldi, foi o 13º colocado, após ter largado na 21ª posição, a bordo do Copersucar.

Após a corrida, Emerson e Pace lideravam o campeonato, com 15 e 9 pontos, respectivamente.

MÁQUINA DO TEMPO: Veja imagens da corrida na galeria abaixo

