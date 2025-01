Gabriel Bortoleto concluiu o segundo dia de TPC (Testes de Carros Anteriores) pela Sauber nesta quinta-feira (23), no circuito de Ímola. A equipe suíça de Fórmula 1 avaliou o desempenho do jovem piloto brasileiro com o C43 como "excelente".

Além de Bortoleto, a Racing Bulls também esteve na pista do autódromo Enzo e Dino Ferrari, com o piloto reserva Ayumu Iwasa a bordo do AT04 no último dia de testes da equipe taurina.

O piloto japonês percorreu uma distância de um GP com muitas paradas, enquanto o brasileiro estudou as largadas. Iwasa terminou o dia com 412 km percorridos e 84 voltas, enquanto Bortoleto somou 147 km em 30 voltas, das quais apenas cinco foram cronometradas.

As duas equipes encontraram ainda hoje céu nublado e temperaturas um pouco mais altas do que ontem, mas o asfalto permaneceu molhado.

A Sauber mandou Bortoleto para a pista pouco depois das 10h no horário local. O programa do brasileiro foi bem diferente do que o de Iwasa: ele fez uma sequência de 10 voltas divididas em três stints para testar o grid de largada na saída dos boxes.

À tarde, quando a aderência na pista melhorou gradativamente, o jovem piloto brasileiro começou a fazer uma série de voltas cada vez mais apertadas, até conseguir um tempo de 1min30s40 que fez sorrir quem estava nos boxes.

O desempenho de Bortoleto foi classificado como excelente, considerando as condições climáticas. Também presente como observador estava o comissário da FIA Emanuele Pirro, ex-chefe do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren, que tem acompanhado de perto o crescimento de Gabriel.

Já Iwasa entrou na pista primeiro para o primeiro stint. Havia mais água na pista do que na manhã de ontem, então o piloto de testes da Racing Bulls deu voltas em tempos inevitavelmente mais altos do que Hadjar.

O que impressionou, no entanto, foi a excelente consistência do piloto japonês, que também foi melhor nesse aspecto do que Tsunoda. Com a pista secando rapidamente, Ayumu conseguiu dar voltas consistentes na casa de 1min33s para terminar a manhã com um bom 1min32s1. Antes do intervalo para o almoço, ele completou o programa da manhã com quatro largadas no grid.

Em vez disso, a Racing Bulls continuou o trabalho da manhã com Iwasa: o piloto japonês fez oito voltas, com quatro voltas rápidas intercaladas com duas paradas para esfriar e um pit-stop na metade da distância.

Ayumu não brilhou tanto quanto antes do almoço, mas cumpriu o plano de trabalho, cometendo apenas um erro em Tosa, o que o obrigou a antecipar o retorno aos boxes para as verificações necessárias. A equipe sediada em Faenza retomou os trabalhos com mais três stints, incluindo alguns drive-throughs. O dia terminou com o treino de grid.

Reportagem de Jacopo Rava

