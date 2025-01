Jacques Villeneuve, ex-piloto e campeão da Fórmula 1 em 1997, não está positivo com a chegada de cinco novatos na temporada de 2025, afirmando que não faz ideia do que esperar de Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 2 no ano passado.

O franco-canadense, em entrevista ao portal Action Network, também afirmou que a F2 não é um bom parâmetro para avaliar pilotos para F1 e cita que os pilotos estão subindo para a categoria com pouca experiência:

"Não faço ideia do que esperar do Bortoleto. Não faço ideia. A Fórmula 2 nunca foi uma boa avaliadora de pilotos", disse Villeneuve. "Portanto, não faz sentido até que eles entrem na F1. Mas agora eles chegam à F1 com tão pouca experiência".

"É muito difícil entender como é possível chegar ao nível mais alto do maior esporte do mundo tão rapidamente, em uma idade tão jovem e com tão pouca experiência. Acho isso bastante surpreendente".

O ex-piloto também citou a situação de Andrea Kimi Antonelli como um 'exemplo' da falta de experiência dos novatos: "Eles trabalham muito no simulador, o que lhes permite ser rápidos, mas também vemos o que aconteceu com Antonelli em Monza".

Ao ser perguntado sobre outro novato, mas que estreou em 2024, Villeneuve afirmou que Franco Colapinto, que correu pela Williams no ano passado, "prejudicou suas chances" de se manter na categoria.

"Se você tem uma chance de ouro, deve aproveitá-la ao máximo. Ele não pode se lamentar por isso. Ele conseguiu algumas corridas com isso na F1".

"Poucas pessoas conseguem isso, então já é impressionante que ele tenha tido essa chance".

"Não tenho certeza do que acontecerá com seu futuro. Ele ainda é um piloto rápido. Mas o que ele demonstrou foi que não avaliou a situação muito bem".

