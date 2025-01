A McLaren evitou fazer distinção entre seus pilotos durante a maior parte da temporada de 2024 da Fórmula 1. No entanto, quando surgiu a chance de Lando Norris vencer Max Verstappen nas etapas finais da temporada, o inglês foi escolhido como o piloto líder.

Apesar disso, Johnny Herbert (companheiro de Michael Schumacher na Benetton em 1995) afirmou que a escolha de Norris como piloto número 1 aconteceu bem no final da temporada, e que ambos deveriam ter aulas com Schumacher.

“Michael Schumacher sempre se certificou de ser a força dominante na F1”, disse Herbert ao site Casinoutanspelpaus.io.

“Era assim mesmo antes da primeira corrida. Verstappen faz exatamente isso, ele apenas se concentra em si mesmo e garante que é o melhor, não importa quem seja seu companheiro de equipe”.

"Isso é o que Lando Norris e Oscar Piastri precisam fazer na McLaren. Então, como a McLaren lidará com isso? Deixando seus pilotos florescerem por conta própria." ele disse.

Herbert, que acha que a McLaren deveria apoiar o melhor piloto, acredita que Norris e Piastri deveriam poder lutar entre si para determinar isso na temporada de 2025.

“Eles precisam deixar isso se desenvolver sozinho no início da temporada porque não seria bom para a McLaren começar a temporada com uma atitude unilateral, eles precisam ver isso com o tempo”.

“O que Schumacher e Verstappen têm em comum é que eles pensam que tudo gira em torno deles e de vencer o campeonato mundial.

“Portanto, a força mental é o que dá aos pilotos uma grande vantagem nesta luta.”

