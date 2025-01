Um dia antes da apresentação de Lewis Hamilton na Ferrari, a Ducati realizou um evento especial no resort de esqui italiano Madonna di Campiglio, no qual revelou sua mais recente aquisição, Marc Márquez.

Há paralelos inquestionáveis ​​entre o seis vezes campeão mundial de MotoGP e o sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, à medida que eles se voltam para equipes italianas na esperança de conquistar seu próximo título.

Enquanto a Ducati liderou confortavelmente a classificação de construtores na MotoGP, a Ferrari não ganha o título equivalente na F1 desde 2007.

A Ducati, liderada pelo guru técnico Gigi Dall'Igna, lidera a corrida de desenvolvimento da MotoGP desde 2022 e, embora a Ferrari parecesse ter uma vantagem sobre seus concorrentes no início da atual era das regras da F1 em 2022, ela foi superada pela Red Bull e McLaren nesse período.

Mas também há algumas semelhanças entre as duas equipes, embora competindo em disciplinas diferentes.

Recepções mistas

Na maior parte, a recepção de Hamilton foi positiva, com a participação dos fãs em sua primeira experiência em um carro de F1 da Ferrari, uma prova de quão bem ele foi recebido.

No entanto, também houve duas figuras que criticaram a decisão da Ferrari de contratar o piloto de 40 anos.

O ex-chefe da Ferrari Mattia Binotto disse que não teria contratado Hamilton se ele ainda estivesse no comando, enquanto o ex-piloto de F1 Ralf Schumacher estava entre outros que também criticaram a mudança.

Enquanto isso, a Ducati admitiu que também enfrentou uma reação "dividida" na Itália à chegada de Márquez à equipe. A equipe disse que a recepção foi mista, pois selecionou Márquez em vez de Jorge Martin para ser o companheiro de equipe de Francesco Bagnaia.

Márquez foi um espinho no lado da Ducati no passado e anteriormente visto como o inimigo.

De uma perspectiva italiana mais ampla, isso explodiu em sua amarga rivalidade com Valentino Rossi da Yamaha em 2015, quando este último acusou Márquez de tentar ajudar o compatriota espanhol Jorge Lorenzo (companheiro de equipe de Rossi na Yamaha) na luta pelo título. A dupla chegou às vias de fato na pista da Malásia e a paz nunca foi totalmente restaurada.

Em tempos mais recentes, Márquez triunfou contra Andrea Dovizioso da Ducati em suas batalhas pelo título entre 2017-19 antes da era de dominação da Ducati começar em 2022, levando Márquez a reconhecer que não poderia vencê-los com a Honda, então se juntou a eles em 2024 com uma mudança para a Gresini.

Agora que ele mudou de lado, ele também precisará mudar algumas opiniões.

Ambos têm um ponto a provar

Hamilton cortou relações com a Mercedes porque sentiu que a Ferrari lhe oferecia a melhor chance de ganhar o oitavo título mundial, enquanto Márquez se juntou à Ducati para pilotar uma moto competitiva.

O piloto britânico provou que ainda tem velocidade na temporada passada com suas duas vitórias em Silverstone e Spa, enquanto Márquez teve uma temporada forte com a Gresini com três vitórias em Aragón, Misano e Phillip Island — a primeira delas encerrando uma espera de 1.000 dias por outra vitória na MotoGP, após superar lesões que ameaçavam sua carreira.

Não se engane, Hamilton e Márquez são capazes de aumentar a contagem de títulos nesta temporada e estão ansiosos para provar que seus respectivos céticos estão errados.

Gestão é a chave

Esta é a primeira vez desde 2014 que a Ferrari tem dois pilotos claramente número 1. Naquela época, foi uma parceria de curta duração de uma temporada entre Fernando Alonso e Kimi Raikkonen.

Juntos, eles entregaram um retorno de pontos decepcionante, já que a Ferrari terminou a temporada em quarto lugar no campeonato. A ressalva é que esta foi a temporada de abertura da era híbrida e dominada pela Mercedes e Hamilton.

Como Charles Leclerc aceitará Hamilton entrando na equipe será a chave. A Ferrari foi moldada em torno do monegasco e Hamilton é o outsider.

No entanto, a julgar pela reação às suas corridas de estreia, ele tem uma chance de ofuscar Leclerc em termos de perfil, algo que pode afetar a política interna da equipe.

O mesmo pode ser dito da Ducati também. Ter Bagnaia, um bicampeão mundial de MotoGP, e seu rival mais próximo na mesma equipe vai exigir algum gerenciamento.

Bagnaia e Márquez também têm histórico anterior. Eles se enfrentaram em Portugal no ano passado e há toda a probabilidade de que se enfrentem novamente enquanto lutam por vitórias.

Este é um novo território para a Ducati, que precisará encontrar uma maneira de manter a paz e garantir que as corridas permaneçam justas.

Enquanto isso, tanto a Ferrari quanto a Ducati estão se deleitando com a publicidade e a onda positiva de promoção.

No entanto, assim que a temporada começar, a aparência provavelmente mudará e como eles gerenciarão seus respectivos pilotos será crucial.

