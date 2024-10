Lawson escolhe número que defenderá na F1

Liam Lawson recebeu a oportunidade de correr as últimas seis corridas da Fórmula 1 no lugar de Daniel Ricciardo após o australiano ser demitido da RB. Agora, inscrito como piloto principal, ele pôde escolher um número favorito para defender durante as etapas.

Em 2023, quando substituiu Ricciardo após o mesmo quebrar o punho em Singapura, Lawson escolheu o número #40. No entanto, agora, o neozelandês escolheu o #30, segundo informações do GPblog.

Esse numeral também foi a escolha de Ayumu Iwasa quando fez o treino livre do Japão. Há algum tempo a F1 emite números temporários para etapas específicas feitas por pilotos que não são os principais das equipes.

Oliver Bearman, por exemplo, correu com dois números diferentes em 2024: #38 quando defendeu a Ferrari na Arábia Saudita e #50, pela Haas, no GP do Azerbaijão. Porém, agora, para Liam, a decisão é definitiva.

Assim como muitos outros pilotos, Lawson nunca pôde escolher o número que queria enquanto corria nas categorias de base, isso porque, normalmente, os mesmos são escolhidos pela direção de prova. No entanto, o neozelandês ficou por muito tempo com o #30 e agora traz esse gostinho de nostalgia ao alcançar seu maior sonho.

