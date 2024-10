Guanyu Zhou provavelmente não conseguirá manter seu lugar na Sauber para o ano que vem, com o seu atual companheiro de equipe, Valtteri Bottas, mais próximo de permanecer no time. O chinês não somou pontos neste ano e, como não há outra vaga no grid, sua única chance de permanecer seria na equipe atual.

Uma situação interessante surgiu com o fato de haver tanta incerteza na Sauber, mas segundo rumores, as perspectivas de Bottas são muito melhores, então Zhou já está sendo olhado fora da Fórmula 1. Segundo suas próprias palavras, ele é atraído para muitas categorias, mas há um aspecto importante em sua escolha.

“No momento, tudo o que posso dizer é que tive várias oportunidades muito boas, entretanto, equipes de outras categorias [me abordaram] para pilotar para elas no próximo ano”, disse o chinês ao RacingNews365.

“Mas no momento, é claro, ainda quero o assento da Sauber, e se por acaso não conseguir, então temos que pensar nas outras opções”.

“Acho que o mais importante é que para onde quer que eu vá, tenho que ter certeza de que a porta para a F1 não se feche para sempre, porque acho que muitos pilotos ainda têm um caminho de volta [para a F1]”.

Zhou pode acabar em uma situação semelhante à de Mick Schumacher, que tenta a sorte no WEC, onde já conquistou um pódio. Assim como o alemão, o chinês pode tentar voltar à F1 mais tarde, mas o exemplo de Schumacher mostra claramente o quão difícil é conseguir outra chance.

“Então, você quer ter certeza de que a oportunidade nas outras categorias não atrapalhe seu objetivo. Acho que tenho um grande futuro [em outras áreas do automobilismo], mas no momento ainda estou focado na F1.”

