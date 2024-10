F1: Pérez revela preferido para vaga da Sauber em 2025

Sergio Pérez, piloto mexicano da Red Bull, ficou surpreso com as performances de um dos candidatos para a vaga da Sauber/Audi em 2025. Disputa principal para o assento da equipe suíça é entre Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto.

O argentino Colapinto causou uma boa impressão na Fórmula 1 e, ao contrário de Logan Sargeant, ele conseguiu acelerar no circo veloz e imediatamente se aproximou e, em algumas situações, superou seu companheiro de equipe Alexander Albon.

No entanto, o piloto da Williams não só teve um bom desempenho contra Albon, mas também contra seus maiores rivais, tendo lutado por um tempo em Singapura com Sergio Pérez. O mexicano foi citado como tendo dito que o piloto da Williams teria um lugar na Audi.

"Você fez um ótimo trabalho", disse Checo Pérez, elogiando o jovem talento. "E eu acho que, especialmente quando você considera que não são eles que estão lutando pela vitória, eles estão apenas entrando e fazendo um trabalho fantástico".

Como se sabe, resta apenas um lugar vago no grid da Fórmula 1, já que a Sauber ainda não anunciou quem será o companheiro de equipe de Nico Hülkenberg em 2025. De acordo com relatos da imprensa, Colapinto também poderia ter uma chance na equipe.

"Eu realmente espero que Franco consiga a vaga na Audi. Seria uma pena se, depois do trabalho que está fazendo, ele não conseguisse uma vaga no próximo ano. Porque, mais uma vez, isso poderia arriscar jogar sua carreira de volta à F2".

Martín CAMPEÃO com VEXAME de Bagnaia/Ducati? Jorge DÁ TROCO em Pecco na Indonésia; Márquez EM CHAMAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín, Bagnaia, Márquez: Tudo sobre o GP da Indonésia e a final do Mundial de Motocross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!