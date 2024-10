F1: McLaren revela estratégia para sucesso do carro líder

O início da temporada de 2024 da Fórmula 1 parecia remontar o que aconteceu ao longo de 2023, tendo a total dominância da Red Bull. No entanto, o time taurino vem enfrentando problemas com seu carro, enquanto a McLaren parece ter encontrado o equilíbrio perfeito para o seu líder.

A McLaren, que começou a temporada com 115 pontos de desvantagem no início da temporada, agora está 41 pontos à frente da Red Bull nas últimas seis corridas e planeja aumentar ainda mais essa diferença.

A equipe sediada em Woking ganhou destaque com as atualizações que trouxe, especialmente desde o GP de Miami, que marcou a primeira vitória de Lando Norris na F1. Desde então, cinco corridas já foram conquistas entre o britânico e seu companheiro de time, Oscar Piastri.

O chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, explicou esse sucesso com as seguintes palavras: "Eu sei exatamente por que mantemos nossa forma quando as condições mudam, mas a realidade é que se trata de uma ciência muito complexa e é difícil colocá-la em termos de engenharia".



"Tentamos fazer o melhor que podemos com nossas soluções de engenharia. Da mesma forma, tentamos garantir que o carro esteja equilibrado e tenha uma boa aerodinâmica. Quando seguimos esse caminho, geralmente o carro responde bem".

Martín CAMPEÃO com VEXAME de Bagnaia/Ducati? Jorge DÁ TROCO em Pecco na Indonésia; Márquez EM CHAMAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín, Bagnaia, Márquez: Tudo sobre o GP da Indonésia e a final do Mundial de Motocross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!