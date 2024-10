As equipes de Fórmula 1 sabem que uma maneira infalível de cair na classificação é se não fizerem atualizações constantes em seus carros. Mas uma das peculiaridades da temporada de 2024 é que a escalada da McLaren para a frente do grid e o surgimento do MCL38 como o carro mais rápido da F1 nos últimos meses se deve a uma abordagem um pouco diferente da de seus concorrentes.

Enquanto os rivais têm buscado avidamente ganhos de downforce durante a campanha com uma infinidade de novos assoalhos - a área do carro onde há mais desempenho a ser obtido - a McLaren se destacou da multidão.

Ela manteve o mesmo design de assoalho que apresentou pela primeira vez no GP de Miami. Em vez disso, seu foco foi trazer uma série de ajustes menores para outras áreas do carro - o que inclui asas dianteiras e traseiras, asas de viga, dutos de freio, carroceria e elementos de suspensão.

Ao seguir esse caminho, a McLaren pode estar sacrificando os ganhos potenciais de downforce que um novo assoalho poderia proporcionar, mas os benefícios são que ela pode começar a correr a cada fim de semana com um pacote que conhece bem e com o qual os pilotos se sentem confiantes.

E, quanto mais a oposição tem se esforçado para fazer com que os novos assoalhos funcionem adequadamente - com os rivais Ferrari, Red Bull e Mercedes, todos com problemas em vários momentos - mais a abordagem da McLaren parece ter sido a melhor.

Como o chefe de equipe da RB, Laurent Mekies, explicou sobre a situação de sua equipe este ano, foi na busca por ganhos que as equipes tiveram dificuldades.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15, o restante da equipe na largada Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Começamos devagar na temporada", disse ele. "Sabíamos que não havíamos feito o suficiente no inverno [final de 2023 e início de 2024] e, então, começamos a colher alguns frutos fáceis no desenvolvimento do carro e conseguimos aumentar o desempenho do carro".

"Então, em nosso caminho de desenvolvimento, ao tentar trazer mais downforce para o carro, tornamos o carro mais lento - algo que não acontece com muita frequência".

"Mas isso provavelmente está relacionado aos últimos anos desses regulamentos, em que tudo já está tão otimizado que é muito fácil quebrar algo quando você acha que está adicionando carga em uma parte do mapa."

Com o fenômeno das atualizações do assoalho que não proporcionam os ganhos esperados, comuns em todo o grid, não é de se admirar que os rivais estejam agora ponderando se a abordagem da McLaren de manter o que se conhece é realmente melhor.

O chefe da equipe da Aston Martin, Mike Krack, admitiu recentemente que sua equipe sabe que seria "tolice" não avaliar se a mudança de tática no programa de atualização é realmente melhor.

"Estamos analisando muito isso", disse Krack. "Se você comparar o ritmo e vir quando eles [McLaren] deram um passo e puder correlacionar isso com algumas atualizações declaradas, já que nunca temos o quadro completo, há algumas correlações em que você pode dizer: 'tudo bem, isso é o que foi mudado e o que potencialmente fez'.

"Quando você vê, por exemplo, a atualização de Zandvoort, é um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Você vê como esses carros se tornaram finos e complexos, então acho que seria tolice não dar uma olhada nisso".

Causa ou efeito?

Há, no entanto, algum debate sobre se a abordagem do assoalho da McLaren é de fato uma 'solução mágica'. Em primeiro lugar, embora a McLaren diga que está usando o mesmo assoalho que usou em Miami, isso não significa que não tenha feito ajustes para melhorá-lo.

Uma rápida olhada nas submissões de atualização da F1 mostra que, embora o piso em si não tenha sido alterado, foram feitos ajustes nas bordas do assoalho - portanto, ele não é idêntico ao que era em maio.

Carros alinhados nos boxes Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Se, como o chefe de equipe Andrea Stella tem dito com frequência, o sucesso da F1 agora é um jogo de milímetros, então o ajuste fino do que já existe seria um bom caminho para proporcionar mais desempenho sem uma grande reforma.

Também não há como os rivais entenderem adequadamente se a parte inferior do carro que está sendo usada agora é a mesma que a McLaren tinha em Miami, ou se foi modificada de alguma forma.

As regras da F1 que exigem que as equipes revelem suas atualizações só valem para partes grandes específicas - portanto, o ajuste das aletas na parte inferior nunca seria revelado.

O artigo 19.1 c) dos Regulamentos Esportivos da F1 estabelece: "Cada competidor deve fornecer um documento resumido ao Delegado de Mídia, listando o nome e uma breve descrição de todos os principais componentes e conjuntos aerodinâmicos e de carroceria que não tenham sido executados em uma competição anterior ou TCC [teste de carros atuais]".

Há também outro elemento no plano de atualização da McLaren, que é o fato de ela ter se dado ao luxo de ser uma das mais rápidas do grid.

Quando se está na frente do pelotão, especialmente em um cenário em que os adversários deram alguns passos em falso com atualizações que não funcionaram, não há nem de longe a sensação de pressão externa para fazer uma mudança, como se você estivesse ficando para trás.

Portanto, em essência, quase se torna um círculo virtuoso que, se a abordagem de manter o que você sabe que funciona é a melhor, então a vantagem é garantida porque os outros, ao tropeçarem na busca de ganhos, nunca os alcançam.

O projetista-chefe da McLaren, Rob Marshall, explicou recentemente que ser mais ponderado com o que estava fazendo e com o que estava mudando em seu carro tinha sido um benefício significativo.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

E isso também permitiu que ela tivesse espaço para garantir que, quando houver grandes mudanças, elas realmente tragam o desempenho esperado.

"É bom fazer várias pequenas atualizações o tempo todo... mas, às vezes, também é preciso esperar um pouco para que uma grande quantidade de peças chegue ao mesmo tempo", disse Marshall.

"A vantagem de fazer isso é que, muitas vezes, os bits não combinam muito bem, ou não combinam tão bem quanto você imagina".

"E se você os entrega de uma só vez, então esse tipo de combinação de peças foi feita em CFD [teste de túnel de vento virtual] em conjunto, foi desenvolvida em conjunto, passou pelo túnel de vento em conjunto e, portanto, você pode ter mais confiança de que essa combinação de peças funciona bem em conjunto".

"Ao passo que, se você fizer isso pouco a pouco, poderá introduzir uma atualização em uma peça e depois trabalhar em outra peça e descobrir que, na verdade, ela está um pouco comprometida pela alteração anterior que você fez", conclui.

