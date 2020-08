Após largar em nono, Charles Leclerc e a Ferrari apostavam novamente em um estratégia de apenas uma parada para o GP da Espanha de Fórmula 1. Porém, após a parada, Leclerc acabou rodando em meio a uma disputa com Norris e seu motor desligou, o que levou ao fim prematuro de sua corrida.

Depois do GP, o monegasco explicou exatamente o que aconteceu, destacando que o motor desligado não foi o único motivo do abandono.

"Em um momento, eu avancei na chicane e o motor desligou. Isso travou meu pneu traseiro e eu rodei. Nesse momento eu tentei reiniciar o carro, mas não consegui. Considerando que o carro não parecia querer reiniciar, eu tirei meu cinto de segurança e aí, infelizmente, meu carro religou".

"Nesse momento eu já estava em 20º. Uma pena, mas infelizmente foi assim que aconteceu".

Mas Leclerc não vê o GP da Espanha como complicado, afirmando que tinha condições de lutar pelo sexto ou sétimo lugar.

"Para ser honesto, não foi uma corrida tão complicada. Eu sentia que tinha chances de terminar em sexto, sétimo. Estávamos bem rápido com os macios. Com os médios não consegui ver todo o potencial por causa do tráfego. Mas íamos tentar uma parada só".

Sendo mais realista, o monegasco voltou a reafirmar os problemas que a Ferrari vem enfrentando e como uma pista de Barcelona os deixa ainda mais aparentes.

"Mas acho que esse resultado é a imagem do final de semana. Não estávamos fortes o suficiente, só isso. Seja por questão de motor, ou de aerodinâmica. É um pacote completo, especialmente em uma pista como Barcelona, o que mostra que não estamos fortes. Precisamos trabalhar nisso".

PÓDIO: O passeio de Hamilton na Espanha com Felipe Motta, Thiago Camilo e Rico Penteado

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?