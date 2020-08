Em sua primeira corrida na Fórmula 1 após testar positivo para Covid-19, Sergio Pérez acabou sendo punido com cinco segundos no tempo por descumprir bandeiras azuis mostradas para ele, atrapalhando o caminho de Lewis Hamilton. E o mexicano não achou que a decisão foi justa.

A punição lhe custou o quarto lugar, que acabou ficando com seu companheiro de Racing Point, Lance Stroll, que ficou a pouco mais de dois segundos do mexicano.

Hamilton, que deu volta em todo o grid exceto Max Verstappen e Valtteri Bottas, chegou atrás de Pérez próximo do último setor do circuito de Barcelona, com o piloto optando permitir que Hamilton o ultrapassasse apenas no início da volta seguinte. A direção de prova penalizou Pérez com cinco segundos por isso.

"Não entendo onde que eu deveria ter aberto espaço. Hamilton chegou em mim muito tarde na volta e o último setor é apertado, então não tinha onde ir", disse. "Não seria seguro para mim fazer isso. Sinto que a punição foi muito injusta, mas é assim".

"Estou feliz que pelo menos não perdemos os pontos, porque Lance ficou com eles, mas acho que a punição foi muito dura".

"Recebi o chamado na Curva 9 e na 10 Lewis estava muito rápido. A primeira oportunidade que eu tive foi na Curva 1, porque a pista é estreita. Não sairia algo bom. Então eu achei que ele perderia mais tempo se eu deixasse ele passar ali".

"Recebi a punição, e não sei se alguma coisa mudou enquanto eu estava fora, mas já vi coisas piores do que essa passando sem punições".

Apesar da punição, Pérez ficou feliz ao ver que, mesmo com os 15 pontos a menos, a Racing Point voltou a ser terceira no Mundial de Construtores, um ponto a frente da McLaren e dois da Ferrari.

"Isso foi pela equipe e estou feliz com o resultado de hoje. Fora muitos pontos para a equipe. O pessoal fez um ótimo trabalho com a estratégia, além de fazer apenas uma parada funcionar".

