A Fórmula 1 conta com uma lista de 34 campeões ao longo de seus 75 anos de história e existe uma curiosidade para quem gosta de zodíaco: existe apenas um signo que ainda não tem um vitorioso para chamar de seu.

Mesmo que não acredita em astrologia, vale a curiosidade. Nesses 75 anos de história, nenhum dos campeões nasceu entre os dias 21 de abril e 20 de maio, ou seja, são do signo de Touro. A história pode mudar caso o bebê de Max Verstappen se torne piloto e acabe entrando e vencendo na categoria.

Signo com mais campeões: Áries

Até o momento, a maioria dos campeões são do signo de Áries, ou seja, nascidos entre o dia 21 de março de 19 (ou 20 a depender do calendário) e abril. Ayrton Senna, Jack Brabham, Jacques Villenueve, Phil Hill e Mike Hawthorn são os cinco representantes do signo de fogo.

Áries é o primeiro signo do zodíaco e é caracterizado pela energia intensa, ousadia e, principalmente, espírito de liderança. A maior parte das pessoas que nasceram nessa data são conhecidas por serem impulsivas, extrovertidas, competitivas e alegres, mas podem ser bastante reativas e impacientes.

Apesar de serem o maior número de campeões pelo mesmo signo, eles não detêm o maior número de campeonatos. São apenas nove campeonatos entre os cinco pilotos.

Capricornianos conquistaram mais títulos

Nascidos entre os dias 22 de dezembro e 19 de janeiro, os pilotos de Capricórnio tem apenas três representantes, mas dois de peso: Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Só por isso, eles já dividem 14 campeonatos.

Mas, como eles também dividem o signo com Jenson Button, a conta fecha em exatos 15 títulos para os capricornianos.

Existe uma explicação astrológica para esse tanto conquistas? Bem, depende do quanto você acredita no Zodíaco. As pessoas de Capricórnio são, geralmente, muito práticas e realistas, e também são conhecidas por serem extremamente ambiciosas, disciplinadas, organizadas e terem um senso de responsabilidade bastante afiado.

Cancerianos são os segundos colocados

Por bastante tempo, o signo de Câncer carregou 12 títulos da F1, tendo a liderança, mas os triunfos de Hamilton permitiram a superação dos capricornianos. Juan Manuel Fangio venceu cinco vezes, Sebastian Vettel quatro, Alberto Ascari duas e Nico Rosberg uma.

Nascidos entre os dias 21 de junho e 22 de julho, os cancerianos são mais emotivos e sensíveis, além de serem conhecidos pela empatia. No entanto, eles também são bastante corajosos e firmes nas adversidades que a vida os apresenta.

Signo x Quantidade de títulos

Capricórnio: 15 títulos (7 - Michael Schumacher; 7 - Lewis Hamilton; 1 - Jenson Button)

Câncer: 12 títulos (5 - Juan Manuel Fangio; 4 - Sebastian Vettel; 2 - Alberto Ascari; 1 - Nico Rosberg)

Peixes: 10 títulos (4 - Alain Prost; 3 - Niki Lauda; 2 - Jim Clark; 1 - Mario Andretti)

Áries: 9 títulos (3 - Ayrton Senna; 3 - Jack Brabham; 1 - Jacques Villenueve; 1 - Phil Hill; 1 - Mike Hawthron)

Libra: 7 títulos (4 - Max Verstappen; 2 - Mikka Hakkinen; 1 1 Kimi Raikkonen)

Leão: 6 títulos (3 - Nelson Piquet; 2 - Fernando Alonso; 1 - Nigel Mansel)

Gêmeos: 4 títulos (1 - Denny Hulme; 3 - Jackie Stewart)

Aquário: 4 títulos (2 - Graham Hill; 1 - John Surtees; 1 - Jody Scheckte)

Sagitário: 3 títulos (2 - Emerson Fittipaldi; 1 - Keke Rosberg)

Virgem: 2 títulos (1 - James Hunt; 1 - Damon Hill)

Escorpião: 2 títulos (1 - Giuseppe Farina; 1 - Alan Jones)

Touro: nenhum taurino foi campeão mundial de Fórmula 1.

Do atual grid...

Gabriel Bortoleto, Charles Leclerc e Isack Hadjar, assim como Verstappen, são librianos e, se contarmos questões do Zodíaco, têm bastante força para se tornarem campeões. Oscar Piastri e Alexander Albon entram na lista de arianos e que, se tiverem o talento e o carro, podem se juntar a Senna.

Lando Norris e Lance Stroll fazem parte do grupo 'lanterna' dos signos: Escorpião. Eles detêm apenas dois títulos, mas são conhecidos por sua determinação, intensidade e paixão. Quem também não teve muita 'sorte' foi George Russell, Liam Lawson, Pierre Gasly e Jack Doohan, eles são aquarianos e seu grupo conquistou apenas quatro títulos.

Oliver Bearman, atualmente na Haas, e Yuki Tsunoda não têm tanta sorte: os pilotos são taurinos e, até o momento, nenhum piloto de Touro teve a chance de se tornar campeão na F1. Será que um deles será o primeiro? Ou quem sabe o herdeiro de Verstappen com Kelly Piquet?

Os taurinos são conhecidos por serem mais sensíveis, amorosos e sempre procuram estabilidade, visando o conforto e as belezas da vida. Apesar disso, eles são bastante determinados e têm a capacidade de persistir em seus objetivos de vida.

Signos dos pilotos da F1 2025

Libra

Charles Leclerc

Max Verstappen

Isack Hadjar

Gabriel Bortoleto

Aquário

George Russell

Pierre Gasly

Jack Doohan

Liam Lawson

Virgem

Carlos Sainz

Andrea Kimi Antonelli

Esteban Ocon

Touro

Oliver Bearman

Yuki Tsunoda

Áries

Alexander Albon

Oscar Piastri

Escorpião

Lando Norris

Lance Stroll

Leão

Nico Hulkenberg

Fernando Alonso

Capricórnio

Lewis Hamilton

