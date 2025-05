O jornalista Roberto Cabrini estava em Ímola no fatídico GP de San Marino de Fórmula 1 de 1994, fim de semana em que Ayrton Senna bateu com a Williams na curva Tamburello e faleceu. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.tv no Youtube, o repórter deu mais detalhes daqueles dias e falou sobre um projeto que ficou inacabado.

"Tudo era atípico naquele fim de semana. Do acidente do Rubens Barrichello na sexta-feira à tensão do Ayrton Senna. Nunca vi ele [Senna] tão tenso... a pressão que ele sentia, a reunião sobre os jogos de pneus, a preocupação que tinha se as modificações que tinham sido feitas tivessem sido bem realizadas. Tudo isso era uma somatória que resulta naquela expressão tensa do Senna olhando para o carro antes de começar a corrida".

Em anos anteriores, a pista italiana já tinha sido palco de diversos acidentes, especialmente a curva Tamburello. Com isso em mente, Cabrini começara a preparar um material sobre o local, mas a matéria nunca foi concluída.

"Eu estava fazendo um texto, na sexta-feira, sobre os perigos da Tamburello. Estava ali falando sobre o acidente, Nelson Piquet, Gerard Bergher, Ricardo Patrese... os perigos da Tamburello, os desafios. Esse texto ficou no meu computador e ficou um texto inacabado porque acontece o acidente do Rubinho e eu tenho que correr. E eu ia entrevistar o Senna sobre a Tamburello. Me parece que todo mundo sentia de forma diferente o que tava acontecendo, era um dia que, sob o ponto de vista da ciência, é difícil ser explicado".

