O CEO da Aston Martin, Lawrence Stroll leva muito a sério o objetivo de vencer o campeonato e está disposto a sacrificar quase tudo pelo projeto de Fórmula 1 de sua equipe. A escuderia de Silverstone já está trabalhando em seu novo prédio de fábrica de última geração, enquanto seu novo túnel de vento e simulador também estão sendo construídos.

Essas são ferramentas essenciais para o sucesso na F1 atual e o chefe de equipe, Mike Krack, acredita que elas estão bem encaminhadas, mas não colherão os frutos imediatamente. "Não veremos resultados imediatos quando o túnel de vento estiver funcionando. Como acontece com qualquer nova ferramenta, temos que aprender a usá-la corretamente".

"Não é que você o ligue e os melhores resultados apareçam imediatamente. O primeiro objetivo é obter a mesma consistência e qualidade do túnel de vento atual".

"A meta é torná-lo pelo menos tão bom quanto isso. Isso, por si só, não é fácil, porque esse túnel de vento é o resultado de 20 anos de trabalho de desenvolvimento. Mas teremos que ir cada vez mais longe".

Krack, apesar da ponderação com as mudanças, está animado com as novidades: "O simulador também foi um grande empreendimento, mas nossa equipe dedicada está usando toda a sua experiência para torná-lo o melhor possível".

"Assim como no túnel de vento, estou conversando com todos aqui para entender melhor essas coisas, e o simulador é incrível."

"Ele será ainda mais realista e o piloto terá um feedback ainda melhor. Eu vi uma demonstração e fiquei totalmente impressionado. Foi como estar em Star Wars [Guerra nas Estrelas]", conclui.

