A segunda vaga na Red Bull, para correr ao lado de Max Verstappen na temporada 2021 da Fórmula 1 segue em aberto. E enquanto a disputa parece centrada entre Alex Albon e Sergio Pérez, rumores vindos da imprensa alemã apontavam um interesse da marca em George Russell. Mas Helmut Marko veio a público afirmar que esses rumores são infundados.

Em entrevista ao portal F1-Insider.com, Marko disse que não está interessado em Russell para 2021, enquanto a vitória de Pérez no GP de Sakhir não afetará sua decisão. Na Red Bull, o contrato de Albon termina no final do ano e a marca está indecisa sobre se deve continuar com o piloto tailandês.

Embora os sinais sejam de que Albon permanecerá, o forte desempenho de Sergio Pérez vem chamando a atenção.

O canal alemão RTL havia dito recentemente que George Russell estava no radar da Red Bull. No entanto, Marko esclareceu tanto isso quanto a situação de Pérez.

Marko disse: "Russell não é um assunto para nós. Ele fez um ótimo trabalho no último domingo, mas muitos pilotos fizeram com a Mercedes”.

"Primeiro, ele é um piloto da Mercedes e, em segundo lugar, é dirigido por Toto Wolff. Então ele é seu empresário. Em qualquer caso, ele nos disse que tem um contrato de 10 anos com Wolff. Portanto, essa opção está fora de questão. Nossos jovens pilotos que queremos desenvolver e também têm grandes habilidades. Há sim”.

“A vitória de Sergio Pérez não terá impacto em nossa decisão de piloto. Já conhecíamos os pontos fortes e fracos de nossos candidatos”.

"Vamos sentar na última corrida em Abu Dhabi e tomar a melhor decisão possível”, disse.

Todas as notícias sobre o GP de Abu Dhabi de F1 você acompanha no Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

DIRETO DO PADDOCK: Transmissão no Brasil e rumores de Russell e Pérez na RBR

PODCAST: 'Show' de Russell pode gerar problema para Mercedes?