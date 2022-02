Carregar reprodutor de áudio

O conselheiro de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, disse que a FIA não deve declarar Michael Masi inteiramente culpado pelo GP de Abu Dhabi de 2021 e apoia sua manutenção no cargo de diretor de provas da Fórmula 1. Desde o final da última temporada, o debate sobre a corrida final continua. Uma ampla investigação sobre o evento foi lançada e seus resultados seguem um mistério.

Nenhum comunicado de imprensa está planejado até a reunião do Conselho Mundial do Esporte a Motor (WMSC), a ser realizada em 18 de março, e decisões não serão tomadas até então. O encontro contará com a presença de representantes da federação, bem como dez chefes de equipe e o CEO da categoria, Stefano Domenicali.

Segundo Marko, Masi não deveria ser um bode expiatório. Questionado pelo jornal austríaco Kleine Zetung se o australiano foi inteiramente responsável pelo que aconteceu em Abu Dhabi, ele respondeu: "Não, claro que não. Ele queria encontrar uma solução esportiva."

"Isso costuma acontecer durante os períodos de safety car, o que é mais adequado para alguns pilotos do que para outros no momento. No IMSA, nesses casos, mais três voltas são geralmente adicionadas ao final da corrida, que de repente ficam mais longas, mas na F1 é improvável que isso aconteça devido a todos os cálculos de combustível apertados."

Marko espera que Masi mantenha sua posição de diretor, mas receba mais ajuda.

"O principal objetivo da investigação é esclarecer que os chefes de equipe não podem continuar a interferir no controle dos GPs pelo rádio. Tudo precisa ser mais claro."

"Acho que eles vão tentar desafogar um pouco mais a gestão da prova. Em grandes equipes como a nossa, há pessoas na fábrica que analisam cada pequeno detalhe e relatam imediatamente ao pit wall."

"Nesse aspecto, a FIA sofre com a falta de mão de obra", concluiu.

