Carregar reprodutor de áudio

A Williams apresentou o layout e pintura de seu novo carro para a temporada de 2022 da Fórmula 1, o FW44, nesta terça-feira (15). É o segundo lançamento desde a venda da equipe ao fundo de investimento Dorilton Capital no meio de 2020 e o primeiro sem Frank Williams, que faleceu no último ano.

Ainda equipado com a unidade de potência fornecida pela Mercedes, o monoposto foi revelado ao mundo na icônica fábrica de Grove, com a presença do chefe de equipe Jost Capito e dos dois pilotos titulares. Nicholas Latifi vai para o terceiro campeonato consecutivo com o time, acompanhado de Alexander Albon, de volta à categoria para suceder George Russell.

A Williams passou por uma reforma visual com uma nova pintura. A escuderia anunciou na última segunda-feira a chegada da Duracell como um novo patrocinador master e de longo prazo.

Desde a sua mudança de proprietário há um ano e meio, o grupo passou por um período de reestruturação significativa, particularmente ao nível do departamento técnico onde vários novos executivos foram recrutados.

O FW44 é, portanto, o primeiro F1 projetado sob a direção de François-Xavier Demaison. Assim, a introdução do novo regulamento técnico constitui uma esperança significativa para confirmar a recuperação da equipe.

A Williams completou sua melhor temporada desde 2017 em 2021. Depois de terminar em décimo nos construtores três vezes seguidas, eles conquistaram o oitavo lugar no último ano e voltaram ao pódio no GP da Bélgica em agosto com o segundo lugar de Russell.

O que a AlphaTauri REVELOU no lançamento do AT03, seu carro para a F1 2022?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #161: O que aprovamos e reprovamos para temporada 2022 da F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: