Tetracampeão da Fórmula 1, Sebastian Vettel não teve seu contrato renovado pela Ferrari e irá para a Aston Martin/Racing Point em 2021. Entretanto, o ex-chefe do piloto na Red Bull, Helmut Marko, não crê que o alemão conseguirá vencer na nova equipe.

O consultor de automobilismo do time de energéticos também 'foi contra' a ida de Vettel para a equipe britânica. O polêmico dirigente havia recomendado um ano sabático para o tetracampeão em 2021.

"Ele vê chance de subir ao pódio na Aston, mas duvido que possa vencer por causa do carro. Disse a ele para tirar um ano de folga. Ele poderia recarregar as baterias e aproveitar as oportunidades que se abrirão em 2022. Mas ele decidiu ficar na ativa", afirmou Marko.

Na próxima temporada, Vettel substituirá o mexicano Sergio Pérez e terá o canadense Lance Stroll como companheiro. O 'divórcio' do tetracampeão com a Ferrari vem após o alemão ter sido superado pelo companheiro monegasco Charles Leclerc em 2019.

Além do rendimento superior do novo 'parceiro', que substituiu o finlandês Kimi Raikkonen na Ferrari, Vettel também teve desentendimentos com Leclerc nos bastidores e a situação ficou tensa na equipe italiana.

Assim, a escuderia optou por não renovar o vínculo com Vettel. Já Leclerc teve o contrato estendido até o fim da temporada 2024. O monegasco terá o espanhol Carlos Sainz, atualmente da McLaren, como companheiro entre 2021 e 2022.

Marko, que trabalhou com Vettel na 'era de ouro' do piloto e da Red Bull entre 2010 e 2013, além de ter comandado o alemão em 2014, quando o australiano Daniel Ricciardo foi o melhor piloto da equipe, foi questionado sobre a atribulada saída do tetracampeão da Ferrari. "A despedida da Ferrari foi indigna. Mas isso é a Fórmula 1", afirmou o dirigente, que mantém bom relacionamento com o futuro representante da Aston Martin/Racing Point.

