A batalha pelo desenvolvimento técnico na Fórmula 1 é frequentemente focada nas equipes que lutam pelas primeiras colocações, mas as tendências de design podem frequentemente ser inspiradas em times da parte final do grid.

É o caso da tendência mais recente de asa traseira que cada vez mais equipes estão adotando, com a Alfa Romeo sendo a última a usar um conceito de placa final no spoiler que foi originalmente inspirado na Haas e tem sido usado por Mercedes e Red Bull.

Em 2020, todas as equipes, exceto a Red Bull, concentraram seus esforços nesta área da placa final em um esforço para encontrar um melhor equilíbrio entre downforce e arrasto aerodinâmico.

Na maioria dos casos, o resultado foi a implantação de aberturas na superfície para separá-la e criar 'pranchas'. Número, tamanho e forma variavam dependendo de como o projetista quer 'trabalhar' a parte externa da asa traseira.

A Haas se tornou a primeira equipe a usar uma solução mais expressiva neste sentido, incorporando três 'persianas' sinuosas em vez do design de prancha vertical. Desde então, a Red Bull se inspirou, apresentando um design semelhante no GP da Estíria. Essa ideia da asa traseira tem aparecido no carro com frequência desde então, enquanto a equipe tenta se estabelecer com um pacote aerodinâmico que se adapta ao RB16 da melhor forma.

Enquanto isso, a Mercedes também tomou nota do design da Haas e adicionou uma seção inferior semelhante a uma cauda que começa na base da prancha mais à frente e atravessa todas as três pranchas.

Isso forma a base para as alterações posteriormente vistas na Racing Point, na Alfa Romeo e no novo design da placa final introduzido pela Ferrari, que apresenta uma solução semelhante, mas não tem a seção da cauda separada das pranchas.

Como podemos ver nesta comparação lado a lado do Motorsport.com, o design da prancha da Alfa Romeo foi adaptado para atender aos requisitos de agora ter uma cauda no primeiro elemento.

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

CEO da F1 cita outros esportes e diz que categoria não pode usar “camisa de força” contra mudanças

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?

Your browser does not support the audio element.

.