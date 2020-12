A Red Bull vê com muito otimismo a vitória dominante de Max Verstappen no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. Para o consultor da marca, Helmut Marko, esse triunfo pode ser o pontapé inicial para uma luta pelo título no próximo ano.

Marko, que é responsável pelo programa de automobilismo da marca, afirmou que as peças estão começando a se encaixar para que a Red Bull quebre um padrão dos últimos anos: um começo de temporada mais fraco.

A temporada 2020 também seguiu esse modelo. Mesmo com a equipe melhorando ao longo do ano, Lewis Hamilton e a Mercedes já haviam criado uma vantagem confortável na ponta.

Em Abu Dhabi, Verstappen garantiu a primeira pole da equipe no ano e, no domingo, controlou a corrida em um estilo visto anteriormente com Sebastian Vettel na equipe, quando a Red Bull era a força que dominava o esporte.

A próxima temporada é a última da Red Bull correndo com o apoio da Honda, e Marko vê como uma oportunidade.

"Batemos a Mercedes em uma batalha direta", disse Marko ao Motorsport.com depois do GP. "Tínhamos um carro na segunda prova do Sakhir que acreditamos que seria tão competitivo quanto. Então a perspectiva para o próximo ano é boa".

"Max está melhorando a cada dia que passa, apenas na Turquia que lhe faltou paciência. Mas, no resto, fantástico. E também em sua volta da pole no sábado. Ele está mais maduro agora. E havíamos esquecido o quão mais fácil é quando você está na ponta".

Perguntado se ele estava confiante que a Red Bull estaria viva na luta pelo título de 2021, ele disse: "Sim, é porque isso que desenvolvemos ao longo da temporada. E a Honda está fazendo o mesmo. Então acredito que estaremos fortes, muito fortes".

"É encorajador. Sabemos em que pé estamos e temos boas notícias vindas da Honda. Há uma atualização no motor. Então acredito que estaremos em boas condições desde a primeira corrida".

Marko também acredita que a equipe poderá dividir bem os recursos entre os carros de 2021 e 2022, com as equipes podendo começar o trabalho de aerodinâmica do próximo modelo após primeiro de janeiro: '"Estamos organizados e o plano é bom".

A única questão restante é a identidade do companheiro de Verstappen, com Alex Albon pressionador por Sergio Pérez. No domingo, o tailandês saiu de quinto para terminar em quarto, próximo de Hamilton.

"Foi uma de suas melhores corridas. Ainda assim, acho que vamos pensar sobre e tomar a decisão antes do Natal. Vamos analisar todos os dados. Há muitas coisas que precisamos olhar".

