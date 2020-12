Apesar de ser uma pista onde a Mercedes tradicionalmente dominava, foi Max Verstappen quem deu as cartas no GP de Abu Dhabi, vencendo pela segunda vez no ano a frente da dupla da equipe alemã. E, para Lewis Hamilton, esse triunfo da rival mostra que ele e a equipe tem uma "luta nas mãos" para a temporada 2021 da Fórmula 1.

O holandês liderou todas as voltas da corrida em Yas Marina, já que nem Bottas ou Hamilton conseguiram chegar próximo do piloto enquanto sofriam com os pneus.

Apesar do resultado não ter causado nenhum impacto nas classificações finais - a Mercedes terminou com primeiro e segundo lugar no Mundial de Pilotos e o título entre os Construtores - Hamilton sentiu que a corrida provou que a Red Bull será uma desafiante mais presente em 2021.

"Obviamente temos uma luta em nossas mãos para o próximo ano. Sem dúvidas eles estarão fortes já que esse carro é basicamente o mesmo do ano que vem, e o mesmo vale para nós. Mal posso esperar por esse desafio e a batalha que, com sorte, teremos".

Apesar da vitória de Verstappen, Bottas terminou com o vice-campeonato pelo segundo ano consecutivo, fechando o ano com nove pontos de vantagem para o holandês. O finlandês ecoou os comentários do companheiro de equipe, afirmando que a derrota para a Red Bull no último GP do ano apenas ajuda a motivar a Mercedes para os trabalhos de 2021.

"Se olharmos para o todo, com a nossa equipe, perder para a Red Bull na última etapa do ano nos motiva ainda mais para dar o nosso melhor ao longo das férias para o próximo ano, para garantir que isso não aconteça de novo".

Toto Wolff chamou a derrota de "um puxão de orelha" para a Mercedes, enquanto o engenheiro diretor de pista, Andrew Shovlin, disse que a equipe precisa entender porque não apresentou competitividade.

"Fundamentalmente, hoje não tivemos o melhor carro", disse Shovlin. "Precisamos olhar e entender o que acontecer, se houve um problema em termos de ajuste ou se foi o circuito que funcionou melhor para a Red Bull".

"Há muitas coisas que simplesmente não entendemos, e isso vai para a lista de trabalhos que temos para a próxima semana. Não tivemos uma diferença no ritmo do carro. No sábado perdemos em uma batalha próxima. Mas hoje, acho que teríamos sofrido sem um carro na pole de qualquer maneira".

