Massa analisa Hamilton: "Tem bom coração, mas não é 100% feliz"

Vice-campeão da Fórmula 1 e sexto piloto com mais corridas na elite do esporte a motor, Felipe Massa conviveu bastante com o britânico Lewis Hamilton, hexacampeão da categoria e 'algoz' do brasileiro na disputa pelo título de 2008. E o paulistano, que atualmente representa a equipe Venturi na Fórmula E, falou sobre o competidor da Mercedes em entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

Para Massa, Hamilton é determinado como poucos e jamais perdeu foco de como chegar ao topo. No entanto, o brasileiro ressalta que não enxerga o britânico plenamente realizado, apesar do amplo sucesso na F1. "Na vida pessoal, não sei se tem uma vida 100% feliz, em termos de amizade, de coisas que trazem felicidade.", afirmou o brasileiro.

Acompanhe o relato completo de Felipe Massa no vídeo abaixo, depoimento feito em entrevista ao editor-chefe do Motorsport.com, Felipe Motta.

De todo modo, o paulistano destacou: "Ele é um piloto excepcional. E é um cara que, independentemente do jeito dele e da mentalidade dele, faz coisas boas. Então ele tem um coração bom, na minha opinião."

Massa ainda revelou algumas passagens com Hamilton e falou sobre a 'metamorfose' do britânico, com quem tem relação desde meados dos anos 2000.

"O Hamilton é um cara que, logicamente, mudou muito desde a época em que ele corria antes da F1. Eu, para falar a verdade, quando o conheci, ele corria na GP2. Ele corria na equipe do Nicolas Todt, que é o meu empresário."

"Eu lembro até hoje: teve uma vez em que eu tinha ido para Paris, porque o Nicolas morava lá em Paris, e o Hamilton estava na equipe lá. Perto de Paris, a ART Grand Prix. Ele estava lá na equipe e o Nicolas deu uma carona de Paris para Magny-Cours (pista francesa)."

"O Nicolas tinha um Porsche, que tinha quatro lugares, mas os dois banquinhos de trás eram bem pequenininhos, bem estreitinhos. E o Hamilton falou: 'Deixa eu ir na frente porque eu sou maior'. Falei: 'Não, você vai atrás, está louco... Eu vou na frente'."

"Aí ele foi atrás e se espremeu ali. Eram umas duas horas, duras horas e meia de viagem. Chegou uma hora em que ele começou a reclamar e a gente parou no posto para colocar gasolina. Aí ele falou: 'Agora eu vou na frente e você vai atrás'."

"Falei: 'Não, você vai continuar atrás'. Ele já estava dando uma reclamada, mas ele era um cara diferente, legal, que conversava bastante. Um cara sempre determinado, que mostrava: 'Quero ir para a F1, quero vencer'. A linguagem dele era essa desde antes da F1."

"Mostrava a personalidade que tinha desde aquele momento. Aí depois era uma relação boa que a gente tinha, conversava às vezes, não tinha uma amizade. Não éramos amigos, mas eu estive várias vezes com ele."

"Teve uma festa, depois da corrida de Monza, quando ele tinha acabado de ser campeão (da GP2), numa discoteca em Milão, e aí ele veio curtindo e falou: 'Agora eu vou para a F1 e nós vamos bater roda e eu vou te dar pau'."

"Ele sempre foi um cara muito determinado. E eu: 'Pô, legal, vamos sim'. Aí ele entrou na F1 e começou a mudar um pouco. O tempo foi passando e ele foi sempre se distanciando um pouco dos pilotos."

"Ele nunca... Você pode ter certeza que... Acho que não deve ter um piloto com quem ele deve ter uma relação na F1. Nenhum que corre de F1. Ele se distanciou e foi para o mundo dele em Hollywood. Um mundo diferente, de pop star."

"Sempre o respeitei, porque ele é um piloto excepcional. E ele é um cara que, independente do jeito dele e da mentalidade dele, ele faz coisas boas. Então ele tem um coração bom, na minha opinião."

"Passou por algumas fases difíceis. Lembro que ele teve uma fase difícil com a namorada e com o pai. Passou por momentos meio difíceis na carreira. Eu não o vejo como um cara feliz", ponderou Massa.

"Vejo um cara que precisa do resultado, aparecendo, no mundo dele, mas não 100% feliz. Minha opinião, nada contra. Acho ele focado, mas, na vida pessoal, não sei se tem uma vida 100% feliz, em termos de amizade, de coisas que trazem felicidade", completou.

Raio-X de Hamilton: veja a metamorfose e histórias do maior piloto da F1 da atualidade

GALERIA: Relembre todos os carros da carreira de Lewis Hamilton na Fórmula 1

Galeria Lista 2007: McLaren Mercedes, MP4-22 1 / 26 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 2007: McLaren Mercedes, MP4-22 2 / 26 Foto de: XPB Images 2008: McLaren MP4-23 3 / 26 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2008: McLaren MP4-23 4 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2009: McLaren MP4-24 5 / 26 Foto de: XPB Images 2009: McLaren MP4-24 6 / 26 Foto de: XPB Images 2010: McLaren MP4/25 7 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: McLaren MP4/25 8 / 26 Foto de: XPB Images 2011: McLaren MP4-26 9 / 26 Foto de: Alessio Morgese 2011: McLaren MP4-26 10 / 26 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2012: McLaren MP4-27 11 / 26 Foto de: XPB Images 2012: McLaren MP4-27 12 / 26 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 13 / 26 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 14 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2014: Mercedes AMG F1 W05 15 / 26 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2014: Mercedes AMG F1 W05 16 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images 2015: Mercedes AMG F1 W06 17 / 26 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images 2015: Mercedes AMG F1 W06 18 / 26 Foto de: Autodromo Nazionale Monza / Actualfoto / Alessio Morgese 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 19 / 26 Foto de: JEP / Motorsport Images 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 20 / 26 Foto de: Mercedes AMG 2017: Mercedes AMG F1 W08 21 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2017: Mercedes AMG F1 W08 22 / 26 Foto de: JEP / Motorsport Images 2018: Mercedes AMG F1 W09 23 / 26 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images 2018: Mercedes AMG F1 W09 24 / 26 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG F1 W10 25 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG F1 W10 26 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

PODCAST: O debate de fãs e 'haters' sobre domínio de Hamilton