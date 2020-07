McLaren deve voltar a ter patrocínio de icônica marca Gulf Oil

A McLaren deve trazer a icônica marca Gulf Oil de volta à Fórmula 1, como parte de um novo acordo de patrocínio.

Imagens de um McLaren em uma sessão de fotos em um posto de gasolina da marca Gulf começaram a circular nas redes sociais nesta quinta-feira.

Com destaque para Lando Norris e o CEO Zak Brown, o carro da McLaren foi visto com o famoso logotipo da Gulf na tampa do motor, sugerindo que a equipe havia concluído um acordo com a empresa e estava preparando material promocional.

O contrato anterior de patrocínio da equipe com a Petrobras foi rescindido no final do ano passado, e a equipe de Woking parece ter perdido pouco tempo na busca de um substituto. A McLaren se recusou a comentar sobre a natureza da sessão de fotos e sobre qualquer possível parceria com a Gulf.

No entanto, a equipe postou uma imagem no Twitter que mostrava o logotipo do Gulf nas filmagens, embora fora de foco.

A conclusão de um acordo com a Gulf marcaria a renovação de uma parceria que remonta às origens da McLaren. Na década de 1960, a Gulf Oil patrocinou os esforços de Bruce McLaren na F1 e no popular campeonato de carros esportivos Can-Am.

O logotipo da Gulf se tornou um dos mais conhecidos no automobilismo. Ele apareceu muito no filme de 1971, Le Mans, com Steve McQueen correndo para a equipe Porsche apoiada pela Gulf.

A empresa desfrutou de inúmeras vitórias em Le Mans e, na década de 1990, renovou uma parceria de patrocínio com a McLaren e a equipe dirigida por Ray Bellm.

O Gulf McLaren F1 GTR era dominante nas corridas de carros esportivos da época, vencendo a BPR Global Endurance Series de 1996 e a GT Class em Le Mans em 1997.

#39 Gulf Team Davidoff McLaren F1 GTR BMW: Ray Bellm, Andrew Gilbert-Scott, Masanori Sekiya Photo by: Patrick Martinoli

