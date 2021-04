Tema restrito anteriormente a conhecedores profundos do esporte, o rake passou ao centro das atenções na temporada 2021 da Fórmula 1. Devido a mudanças no regulamento, carros de baixo rake, como a Mercedes, mostraram uma queda de performance neste ano. Mas para a McLaren, que tem um conceito de alto rake, ainda é cedo demais para julgar o quanto as novas regras afetaram os modelos de baixo rake.

O rake é visto pelo ângulo formado entre a inclinação do assoalho e o chão, já que a traseira do carro fica mais suspensa do que a dianteira. Quanto mais distante da pista, mais alto é o rake, enquanto o baixo é quando a parte traseira do assoalho fica mais próxima do chão.

As mudanças no regulamento para 2021 visavam reduzir o downforce dos carros e, para isso, as equipes tiveram que fazer modificações na parte traseira do assoalho, nos dutos de freio e no difusor. Mas enquanto as equipes de alto rake tiveram menos impacto em suas performances durante a pré-temporada e o GP do Bahrein, Mercedes e Aston Martin parecem ter sido mais impactadas, perdendo rendimento em comparação com 2020.

Perguntado se o novo regulamento mexeu na ordem de forças do grid entre os carros de alto e baixo rake, Seidl disse que "ainda é muito cedo para afirmar".

"Primeiro, precisamos correr em mais pistas, condições diferentes de ambientes e de superfícies, traçados, para vermos de fato qual é a ordem. Não esqueçam também a última classificação que fizemos aqui no ano passado".

"Acho que ainda estava mais quente hoje do que no ano passado, as condições eram diferentes. Em termos de ventos, ainda estava razoável hoje. Então muitas coisas mudaram e isso não permite uma comparação. Vamos esperar para mais duas ou três pistas, e aí teremos uma imagem melhor".

Apesar de Seidl dizer que ainda está cedo, Otmar Szafnauer, chefe da Aston Martin, já é mais incisivo, culpando as mudanças no regulamento pela perda de competitividade da equipe que foi visto durante o GP do Bahrein.

Em 2020, a Racing Point seguiu o conceito da Mercedes com um carro de baixo rake e, devido ao regulamento congelado, foi obrigada a manter o conceito. Só que Szafnauer acredita que as novas regras impactam mais os carros de baixo rake que os rivais, que usam a filosofia oposta.

"Não sou conspiracionista. Mas apontamos no ano passado pelas equipes de rake baixo, que essas mudanças teriam um efeito maior do que nos de alto rake. E estávamos corretos. Naquele momento, o regulamento estava sendo feito e isso foi apontado".

Szafnauer ainda negou as sugestões de que as equipes tinham votado unanimemente para apoiar o novo regulamento.

"Não. Em primeiro lugar, nunca votamos. Segundo, haviam indicativos de votos e três equipes foram contra. E vale lembrar: apenas duas equipes usam rake baixo [Mercedes e Aston Martin]. Então mesmo uma de alto rake seria contra. Isso não teria passado".

Sobre a Aston Martin, que disse durante o GP do Bahrein que havia perdido um segundo por causa do novo regulamento, Seidl reforçou sua teoria de que ainda é muito cedo para cravar algo do tipo.

"Para ser honesto, é difícil de julgar, como já disse antes. Precisamos de mais pistas e condições, como disse antes. Essa é apenas uma corrida em uma pista. Nunca tentamos esses diferentes conceitos de alto e baixo rake em outros locais".

"Então mesmo com duas ou três corridas será difícil quantificar o quanto que essas filosofias ou conceitos diferentes foram afetados ao redor do paddock. A partir da quarta corrida teremos uma imagem mais clara".

