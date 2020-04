McLaren mantém troca para motores Mercedes em 2021

Em meio à pandemia causada pelo Covid-19, a tão esperada mudança do regulamento técnico da Fórmula 1 marcada para 2021 foi atrasada por um ano como resposta ao isolamento mandatório e o impacto financeiro causado nas equipes. Além disso, o chassis e a embreagem de 2020 serão congelados em 2021 para limitar os gastos.

A decisão foi considerada um cenário problemático para a McLaren, que havia assinado um acordo para usar unidades de potência da Mercedes para o novo carro, que agora foi adiado. Mas a equipe tratou de acabar com as especulações de que não faria a troca para a Mercedes em 2021, ressuscitando uma parceria de longa data.

"Vamos manter os planos e a partir de 2021 vamos usar motores da Mercedes, que vamos acomodar no chassis atual", afirmou a equipe ao site oficial da F1.

Atualmente, a equipe usa motores da Renault e a mudança para a Mercedes deixará a Renault como fornecedora apenas para sua própria equipe. A McLaren assinou com a Renault para a temporada de 2018, terminando um relacionamento complicado com a Honda que durou apenas três anos.

Apesar de uma primeira temporada com a Renault abaixo do esperado, o segundo ano da parceria trouxe uma melhoria para a McLaren, que terminou em quarto lugar no Mundial de Construtores.

Essa será a segunda edição da parceria McLaren-Mercedes, após uma extensa colaboração com a montadora alemã que foi de 1995 a 2014, antes de assinar com a Honda.

Como a McLaren acomodará a unidade de potência da Mercedes?

Apesar do design do chassis ficar congelado para 2021, a McLaren terá que fazer mudanças para poder encaixar o motor dentro do carro. Essas mudanças podem ser feitas alegando razões de segurança, já que o motor de combustão interna continua sendo uma parte estrutural do carro combinado com o chassis.

A McLaren também terá que mudar os componentes da suspensão traseira para 2021 também, já que a nova unidade de potência combinada com a embreagem terão pontos de conexão diferentes.

Mudanças de aerodinâmica também podem estar no horizonte, já que a carenagem terá que ser modificada para fornecer a quantidade correta de resfriamento para os componentes da Mercedes.

GALERIA: Relembre todos os carros da parceria McLaren-Mercedes

Galeria Lista 1995: McLaren-Mercedes MP4/10 1 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, Mark Blundell Mika Häkkinen, Mark Blundell 1995: McLaren-Mercedes MP4/10B 2 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, Mark Blundell, Nigel Mansell, Jan Magnussen Mika Häkkinen, Mark Blundell, Nigel Mansell, Jan Magnussen 1995: McLaren-Mercedes MP4/10C 3 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, Mark Blundell Mika Häkkinen, Mark Blundell 1996: McLaren-Mercedes MP4/11 4 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1996: McLaren-Mercedes MP4/11B 5 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1997: McLaren-Mercedes MP4/12 6 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1998: McLaren-Mercedes MP4/13 7 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1999: McLaren-Mercedes MP4/14 8 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 2000: McLaren-Mercedes MP4/15 9 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 2001: McLaren-Mercedes MP4-16 10 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17 11 / 23 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos David Coulthard, Kimi Räikkönen David Coulthard, Kimi Räikkönen 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17D 12 / 23 Foto de: Michael Kim Pilotos David Coulthard, Kimi Räikkönen David Coulthard, Kimi Räikkönen 2004: McLaren-Mercedes MP4-19 13 / 23 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos David Coulthard, Kimi Räikkönen David Coulthard, Kimi Räikkönen 2005: McLaren-Mercedes MP4-20 14 / 23 Foto de: McLaren Pilotos Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya 2006: McLaren-Mercedes MP4-21 15 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa 2007: McLaren-Mercedes MP4-22 16 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Fernando Alonso Lewis Hamilton, Fernando Alonso 2008: McLaren-Mercedes MP4-23 17 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2009: McLaren-Mercedes MP4-24 18 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2010: McLaren-Mercedes MP4-25 19 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Jenson Button Lewis Hamilton, Jenson Button 2011: McLaren-Mercedes MP4-26 20 / 23 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Jenson Button Lewis Hamilton, Jenson Button 2012: McLaren-Mercedes MP4-27 21 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Jenson Button Lewis Hamilton, Jenson Button 2013: McLaren-Mercedes MP4-28 22 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Jenson Button, Sergio Pérez Jenson Button, Sergio Pérez 2014: McLaren-Mercedes MP4-29 23 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Jenson Button, Kevin Magnussen Jenson Button, Kevin Magnussen

