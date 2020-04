Steiner: Gene Haas ainda está comprometido com a F1

Equipe mais nova do grid da Fórmula 1, a Haas está entrando apenas na sua quinta temporada na principal categoria do automobilismo. A empreitada começou a partir do grupo de mesmo nome da NASCAR, pertencente a Gene Haas, com o objetivo de colocar uma equipe dos Estados Unidos no campeonato.

Em apenas quatro anos, a Haas chegou a apresentar grandes resultados, ao terminar o Mundial de Construtores de 2018 no quinto lugar. Mas o ano seguinte foi bastante difícil para a equipe, com os pilotos Romain Grosjean e Kevin Magnussen sofrendo com um carro difícil e imprevisível. Com isso, a Haas foi a penúltima no mundial, a frente apenas da Williams.

Falando com o Motorsport.com no início de março, Gene Haas disse que o início da temporada seria decisivo para o futuro da equipe, se permanecerá na F1 para além de 2020, acrescentando que um novo ano ruim "não ajudaria no caso".

Mas, segundo Guenther Steiner, chefe da equipe, ele não trataria as primeiras corridas da temporada de modo diferente devido ao peso dessa decisão, já que ele sempre trata como se fosse a última, a definidora.

"Eu lido com todas as corridas do mesmo jeito, dando o máximo", disse Haas. "A cada corrida, você dá o seu melhor. Você não pode fazer menos que o máximo. É o que sempre fazemos, não importa a categoria. Não estava presente quando ele disse isso. Então não sei comentar sobre. Mas acho que pode ter sido tirado um pouco fora de contexto".

Quando perguntado o que achava sobre o comprometimento de Haas com o projeto da F1, Steiner disse que não tinha preocupações, explicando que eles haviam conversado por telefone na quinta antes do GP da Austrália após quatro membros de equipes haviam sido testados para o Covid-19.

"Eu falei com ele naquela manhã, ele me ligou três horas antes para ver se tudo estava OK", disse Steiner. "Eu acho que ele está comprometido. Ele quer ver como estamos indo, o que está acontecendo com a equipe. Falei com ele no telefone por 50 minutos. Creio que ele ainda esteja comprometido".

