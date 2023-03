Carregar reprodutor de áudio

No GP do Bahrein, o estreante Oscar Piastri se tornou o primeiro piloto da nova temporada 2023 da Fórmula 1 a abandonar uma corrida depois que as tentativas de corrigir um problema elétrico no MCL60 com a instalação de um novo volante falharam.

Andrea Stella, chefe de equipe na McLaren, revelou que a tentativa de reset substituindo o volante não funcionou porque a falha estava localizada mais abaixo na coluna de direção. "O dano eletrônico estava mais abaixo na linha ao redor da coluna de direção. Portanto, o volante não era o problema. Provavelmente era um problema com o chicote. Estamos investigando. Não pode ser consertado em um curto espaço de tempo."

Lando Norris calculou que foi prejudicado logo na curva 1, quando seu carro apresentou um vazamento de pressão na pneumática do motor. Embora isso afetasse mais a caixa de câmbio do que consumisse energia. Isso o forçou a parar a cada 10 voltas para que os mecânicos pudessem reabastecer o sistema conectando uma linha ao sidepod esquerdo.

Dados os limitados testes de pré-temporada, foi decidido que Norris deveria continuar na corrida. Ele terminou em 17º e duas voltas atrás do vencedor Max Verstappen.

Stella continuou: “Houve um vazamento de pressão pneumática no carro de Lando. Descobrimos esse vazamento relativamente cedo na corrida. Então sabíamos que só era possível fazer 10, 11 voltas de cada vez antes de ter que reabastecer", explicou.

Lando Norris, McLaren MCL60, in the pits Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Decidimos continuar na corrida, decidimos tentar ficar pelo menos a uma volta do líder nas últimas 10 voltas. Então, se houvesse um Safety Car, iriamos ver se havia uma oportunidade. Fizemos seis paradas", revelou.

Apesar da turbulência, Norris calculou que o ritmo inicial do MCL60 acalmou os temores de que a McLaren estivesse dramaticamente fora do ritmo, com o britânico lutando por pontos antes de ter problemas. Dando sua conta da falta de confiabilidade, Norris disse: "Tive um bom começo".

"Eu ganhei algumas posições. Então, basicamente, tivemos problemas da curva 1 em diante. Um problema pneumático e vários outros problemas, que nos tiraram cada vez mais da corrida. Tínhamos que continuar parando a cada 10 voltas e foi isso".

Questionado pelo Motorsport.com para destacar os pontos positivos, Norris brincou: "Acho que a melhor coisa foi que os mecânicos tiveram muitos treinos de pitstop. Esse é o maior ponto positivo de hoje", brincou.

Ele então acrescentou: "Acho que o ritmo estava bom hoje também. Poderíamos ter marcado um ponto hoje, pelo menos. É uma pena que tivemos problemas", finalizou.

