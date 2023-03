O que há de novo na cobertura televisiva da F1 em 2023

Carregar reprodutor de áudio

A cobertura televisiva da Fórmula 1 sempre esteve na vanguarda da tecnologia, com os chefes da categoria sempre se esforçando para torná-la melhor.

Algumas das mudanças mais significativas na forma como a F1 é transmitida ocorreram nos bastidores, especialmente com sua instalação de produção em Biggin Hill, no Reino Unido, que foi reformada neste inverno europeu para torná-la de última geração.

Mas a F1 nunca fica parada na tentativa de aprimorar o que os fãs veem em casa, seja quando os GPs são transmitidos ao vivo da pista ou em termos de outros elementos, como onboards e gráficos.

Com a temporada de 2023 começando no Bahrein neste fim de semana, a F1 passou o inverno analisando as melhorias que poderia fazer em sua cobertura.

Aqui, damos uma olhada no que os fãs podem esperar nesta temporada.

Câmera lenta de inteligência artificial

Fernando Alonso, Alpine A522, collides with Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

A F1 costuma usar câmeras superlentas em locais onde ver a ação em uma velocidade diferente fornece uma visão adicional – como quando os carros roçam nas barreiras no GP de Mônaco.

Mas com essas câmeras custando cerca de £ 400.000 cada, cerca de R$ 2,5 milhões, não é o tipo de coisa que pode ser utilizado em todas as curvas de todas as pistas.

Com a dificuldade de prever onde os momentos espetaculares acontecerão, isso geralmente significa que, quando vemos replays em câmera lenta de grandes incidentes, eles podem parecer bastante trêmulos – especialmente quando vistos em definição 4K.

A F1 trabalhou para melhorar a aparência desses replays e testou um novo produto de inteligência artificial no GP dos Estados Unidos do ano passado.

O sistema processa a filmagem das câmeras normais e, ao preencher habilmente os quadros ausentes (tecnicamente chamado de interpolação), garante que os replays sejam suaves como seda.

A IA foi colocada em uso quando Fernando Alonso foi lançado no ar e nas barreiras por Lance Stroll durante o evento de Austin, então os replays pareciam muito melhores.

O diretor de transmissão e mídia da F1, Dean Locke, disse que o processo será usado em todas as corridas a partir de agora – o que deve significar alguns replays de melhor definição.

“É um sistema muito inteligente”, disse ele. “Podemos fazer todas as nossas câmeras em movimento alto, e é apenas em outro nível poder fazer isso ao vivo.”

O processo pode ser usado para qualquer filmagem obtida durante um fim de semana, incluindo câmeras de pitlane e onboards.

Áudio aprimorado

Fans, crowd at Dutch F1 race Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Com base no sucesso da série Drive to Survive da Netflix, a F1 está trabalhando duro para garantir que o show ao vivo tenha o mesmo burburinho e atmosfera dos bastidores.

Embora parte disso venha do visual, um elemento importante também é o som – com a F1 procurando uma atualização de áudio para 2023.

Locke disse que a F1 quer que a transmissão ao vivo soe tão empolgante quanto a experiência da Netflix ou outros programas pós-evento – então alguns ajustes estão sendo planejados.

“As pessoas vão esperar, quando sintonizarem uma transmissão tradicional da F1, que soe como no Drive to Survive”, disse ele.

“Então decidimos que provavelmente precisamos fazer o que pudermos sobre atualizações. Estamos vendo como podemos fazer isso.”

Parte disso virá do reposicionamento dos microfones ao lado da pista – com alguns deles sendo virados para capturar mais da atmosfera da multidão.

Esforços também estão sendo feitos para capturar o ruído dos carros - sejam microfones adicionados nas câmeras ao lado das zebras ou melhor uso da mixagem do áudio do lado da pista enquanto os carros passam para melhorar o efeito.

Gráficos de realidade aumentada

2022 graphics Photo by: FOM

No ano passado, a F1 aprimorou as imagens da câmera onboard para oferecer algumas sobreposições gráficas de Realidade Aumentada de carros que estavam sendo perseguidos – que incluíam velocidades e a identidade dos pilotos.

Isso provou ser um sucesso e, para esta temporada, a tecnologia foi avançada para que esses elementos extras sejam colocados sobre imagens de helicóptero do carro.

Locke sugere que isso pode ser especialmente útil ao destacar uma diferença entre dois carros quando um piloto entra nos boxes.

“Talvez possamos ter um carro que entra nos boxes e você está perseguindo o carro que está vindo”, explicou ele. “Pode apresentar o tempo passando entre os dois.”

Novos ângulos

F1 2022's pedal cam Photo by: FOM

Os fãs de F1 já sabem que as câmeras de capacete estão se tornando padrão este ano, o que deve oferecer mais opções para as emissoras.

Os limites de largura de banda significam que, por enquanto, a FOM usará apenas cerca de 6 a 8 pilotos em cada corrida, cujas filmagens complementarão os ângulos normais a bordo.

A câmera giroscópica que Carlos Sainz usou no GP da Holanda do ano passado está voltando em locais onde mostrará melhor a curvatura dos circuitos.

Além disso, a F1 está procurando fazer mais com pequenas câmeras dentro do cockpit – tendo trazido de volta as câmeras de pedal na última temporada.

Com a F1 feliz com o resultado, ela agora está olhando para a montagem de mais câmeras dentro do cockpit – olhando para o piloto da cintura ou para baixo em seus pés.

“Vamos nos movimentar um pouco mais no cockpit e algumas das equipes estão realmente empenhadas em nos ajudar”, disse Locke.

Outros avanços tecnológicos para este ano também devem ajudar a F1 a ter acesso a imagens completas a bordo muito mais rapidamente do que era normal no passado.

Até agora, demorava até a segunda-feira após a corrida para que algumas imagens de momentos específicos estivessem disponíveis, caso não fossem transmitidas ao vivo – mas agora devem estar disponíveis quase no momento em que são necessárias.

Reformulação gráfica e um dilema

A F1 realizou uma revisão completa de seus gráficos durante o inverno e lançará um sistema muito mais simplificado para 2023.

Sentiu-se que alguns elementos, como os dados da AWS, eram muito complicados para os visualizadores entenderem quando a ação de rastreamento estava ocorrendo.

Agora, os gráficos serão muito mais simples de compreender – se envolve alertas de rastreamento para incidentes, novas velocidades máximas e se o DRS está ativado ou não.

Uma nova ideia gráfica definida para ser lançada ainda este ano é um momento de dilema - onde a FOM preparará uma questão-chave que pode ser discutida pelos comentaristas e, em seguida, potencialmente votada pelos fãs.

Isso pode, por exemplo, girar em torno de se um piloto deve fazer uma parada extra para os pneus ou apostar em um composto médio ou duro em sua parada final.

Locke explica: “Vamos informar os comentaristas e dar-lhes alguns segundos de aviso.

“Então, no final da corrida, podemos responder à pergunta: se o piloto tivesse parado, teria ganho quatro posições, por exemplo.”

Não espere os drones....

Prototype graphics Photo by: FOM

Uma inovação que a F1 testou no ano passado foi o uso de drones como meio de obter melhores imagens aéreas.

Enquanto um teste inicial no GP da Espanha não rendeu grandes resultados, uma corrida mais recente no GP dos Estados Unidos provou ser melhor.

No entanto, a F1 sente que a tecnologia dos drones ainda não é adequada para as demandas de cobertura de um esporte de alta velocidade como a F1.

“Drones não são rápidos o suficiente,” explicou Locke. “Eles são brilhantes para outros esportes e que não podem pagar um helicóptero, mas nós somos ridiculamente rápidos.

“Acho que a tecnologia chegará lá muito rapidamente, mas estamos recuando por um tempo até que possamos torná-la boa o suficiente. Não queremos fazer nada que seja lixo.

“Faremos mais provas de conceito em algumas corridas, mas estamos realmente esperando que drones realmente rápidos nos alcancem.”

Prototype graphics Photo by: FOM

Drive To Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

