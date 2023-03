Carregar reprodutor de áudio

Após a etapa de estreia da temporada 2023 da Fórmula 1, a Aston Martin saiu do Bahrein como a segunda equipe no campeonato de construtores depois de Fernando Alonso subir ao pódio no terceiro lugar e Lance Stroll cruzar a linha de chegada em sexto - porém, o GP desse domingo poderia facilmente ter sido muito pior para eles.

Na primeira volta da corrida, Stroll bateu na traseira do carro de Alonso. Questionado sobre a colisão após a prova, o canadense destacou a sorte que tiveram pelo fato do problema não ter sido pior.

"Eu estava por dentro, ao lado de Russell, tentando ficar na frente e freei tarde, só que Fernando cortou atrás de Hamilton e isso fez com que ele parasse no meio da curva 4 e nós colidimos. Foi um momento ruim, especialmente considerando que nosso carro estava fantástico, felizmente não piorou e conseguimos fazer uma boa corrida", disse o piloto da Aston à Sky Sports.

Stroll também revelou que o contato em si foi uma experiência muito dolorosa para ele devido ao punho recém-operado.

"Meus punhos estavam pegando fogo depois disso, eu derramei algumas lágrimas. O importante é que consegui continuar e fizemos uma boa corrida."

Ainda sobre o acidente enquanto praticava ciclismo antes do início da pré-temporada, o canadense deu mais detalhes sobre a situação na qual ele se encontrava e qual a previsão dos médicos para o retorno dele às pistas visto o grau da lesão.

Estou feliz por terminar em sexto, considerando tudo o que aconteceu nas últimas duas semanas, não conseguia me mexer há 10 dias, não conseguia andar. Eu não conseguia mover as duas mãos. Era praticamente um vegetal. Não pensei que estaria aqui agora. Tive médicos dizendo que talvez só voltasse na Austrália."

