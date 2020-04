Renault encerra mistério e divulga pintura do carro de 2020

A dois dias do início oficial da temporada 2020 da Fórmula 1, a Renault encerrou o mistério e apresentou a nova pintura do R.S.20, carro da equipe para disputar o campeonato deste ano. A divulgação foi realizada em um evento no Albert Park, local do GP da Austrália, na quarta, e a equipe manteve as cores tradicionais da montadora, o amarelo e o preto.

A versão 2020 da pintura da Renault é muito similar à do ano passado, tendo como diferença mais considerável a troca da cor da asa traseira, de amarelo para preto. Isso se deu por causa de uma nova patrocinadora, a empresa de logística DP World, que está presente no carro nas asas dianteira e traseira.

Para este ano, a equipe será chamada de Renault DP World F1 Team.

Os pilotos Daniel Ricciardo e Esteban Ocon estavam presentes no lançamento, mostrando também seus novos macacões, após terem corrido com versões temporárias durante a pré-temporada em Barcelona.

A Renault é a última equipe a divulgar a pintura de 2020, sendo que as demais já haviam divulgado seus novos modelos antes dos testes de pré-temporada no último mês.

Para Ricciardo, o evento foi o primeiro de uma série de compromissos para o piloto local, com o australiano já confirmado para a coletiva de imprensa da FIA na quinta. Ricciardo tenta compensar o decepcionante resultado do ano passado, em sua estreia pela Renault no GP da Austrália, quando foi forçado a abandonar a prova cedo devido a danos em seu carro após andar pela grama na primeira volta.

Seu companheiro de equipe, Ocon, volta à F1 como titular após passar 2019 como piloto reserva da Mercedes. Ele entrou na vaga que era de Nico Hulkenberg.

A Renault foi a quinta no mundial de construtores do ano passado, perdendo para a McLaren na batalha pelo título de melhor do pelotão do meio. Em 2019, o melhor resultado da equipe foi o quarto lugar de Ricciardo no GP da Itália.

Veja imagens da versão final do R.S.20