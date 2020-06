O MGU-H, que converte gases quentes de escape em energia elétrica, provou ser o elemento mais desafiador das unidades de energia híbrida turbo da Fórmula 1 desde que chegaram em 2014.

Os fabricantes, que vêm tendo dores de cabeça para utilizar a tecnologia competitivamente, aliadas aos altos custos, fizeram várias tentativas de livrar o esporte do conceito a longo prazo.

Mas a Mercedes, que venceu todos os campeonatos durante a era híbrida, há muito argumenta sobre os benefícios para a indústria automotiva que surgiram ao impulsionar o conceito - e agora provou isso ao declarar que suas ideias estão chegando aos carros de passeio.

O MGU-H deve ser aplicado em um novo turbocompressor, que está nos estágios finais de desenvolvimento antes de ser adicionado aos novos modelos de produção da AMG-Mercedes.

Tobias Moers, presidente do conselho de administração da Mercedes-AMG, disse: "Definimos claramente nossas metas para um futuro eletrificado.”

"Para alcançá-los, contamos com componentes discretos e altamente inovadores. Com esse movimento, estamos suplementando estrategicamente nossa tecnologia modular e a adaptando aos nossos requisitos de desempenho. Em um primeiro passo, isso inclui o turbocompressor eletrificado - um exemplo da transferência da tecnologia da Fórmula 1 para a estrada, algo com a qual levaremos a combustão a um nível de agilidade anteriormente inatingível."

A ideia por trás da versão para carros de passeio do MGU-H não é aumentar o desempenho através da entrega de potência extra - como na F1 -, mas ajudar a melhorar o tempo de resposta do motor e minimizar o atraso no turbo.

Seu uso no carro de estrada deve melhorar o tempo de resposta para acelerar e proporcionar uma melhor sensação geral de direção, ao mesmo tempo em que permite um torque maior a velocidades mais baixas do motor.

Nos últimos anos, houve momentos em que os fabricantes de motores da F1 discutiram abandonar o MGU-H como parte de um movimento para facilitar as coisas, e potencialmente atrair novos participantes.

No entanto, a quantidade de energia que o MGU-H fornece forçaria mudanças drásticas no conceito por trás dos motores da F1, em uma tentativa de compensar a perda. Além disso, isso significaria jogar fora todo o conhecimento e investimento que os participantes atuais fizeram.

Mercedes-AMG electric exhaust Photo by: Mercedes AMG

