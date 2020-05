Nas últimas semanas, começaram a surgir rumores de que a Mercedes poderia reduzir seu envolvimento com a Fórmula 1, ao vender parte das ações de sua divisão esportiva para a Aston Martin. Mas a equipe fez questão de deixar claro que continua comprometida em estar presente na F1 como uma equipe de fábrica e com um detalhe importante: sob a liderança de Toto Wolff.

A equipe, que venceu os últimos seis mundiais de construtores, tem contrato para correr na F1 até o final de 2020, mas notícias veiculadas recentemente sugeriam que a montadora poderia estar prestes a diminuir seu envolvimento com o campeonato, e a Aston Martin e Lawrence Stroll poderiam ter papeis fundamentais nisso.

As notícias também diziam que Wolff teria decidido sair da direção da equipe ao final desse ano, mas que seguiria presente em uma função não-executiva, similar à de Niki Lauda.

Mas a Daimler, empresa-mãe da Mercedes, respondeu aos rumores, falando que são apenas especulações, e destacando a intenção de manter a equipe na F1 sob a direção de Wolff.

O Motorsport.com apurou que Wolff ainda não decidiu qual será seu papel no futuro. Entre as opções, continuar dirigindo a equipe como já faz há anos, aceitar uma posição senior, entregando a direção para outra pessoa, ou iniciar uma fase de transição até que encontre seu substituto.

Apesar dos detalhes ainda não terem sido finalizados, não há dúvida que, mesmo que sua função mude, ele irá continuar em uma posição executiva de destaque dentro da equipe.

Um comunicado divulgado pela Mercedes diz: "As especulações sobre uma saída em potencial da Fórmula 1 continuam sendo infundadas e irresponsáveis. O esporte tomou as medidas responsáveis para lidar com as consequências da pandemia da Covid-19 e um futuro mais sustentável financeiramente, e nós acolhemos essas medidas".

"Temos a clara intenção de continuar competindo na Fórmula 1 como uma equipe oficial da Mercedes-Benz nos próximos anos, e queremos fazer isso com nosso parceiro Toto Wolff".

O contrato atual de Wolff como chefe da equipe Mercedes vence no final de 2020, e ele estava negociando com a Daimler um novo acordo. Porém, com a pandemia as conversas foram interrompidas e devem ser finalizadas com a retomada das atividades.

Uma possibilidade para Wolff é de continuar como chefe de equipe, mas com uma rotina menos intensa, ao não acompanhar a F1 em todas as corridas do calendário.

No ano passado, Wolff perdeu sua primeira corrida em seis anos, quando não esteve presente no GP do Brasil. Sua função foi ocupada pelo diretor técnico James Allison. Wolff afirmou à época que esse era um exercício para ver como que ele lidaria com a situação caso optasse por fazer isso mais vezes no futuro.

Após as notícias de que ele teria comprado ações na Aston Martin no mês passado, Wolff destacou que ele mantinha seu compromisso com o projeto da Mercedes na F1 e que "nada mudaria a curto prazo".

A Mercedes voltou à F1 como equipe oficial em 2010 e, desde então, bateu recordes, vencendo seis títulos de pilotos e seis de construtores de modo consecutivo, desde 2014.

A montadora também fornece unidades de potência para a Racing Point e a Williams e, a partir de 2021, reeditará a parceria com a McLaren, que trouxe grandes resultados no passado.

Relembre todos os carros da Mercedes na F1

Galeria Lista 1954: Mercedes-Benz W 196 R 1 / 17 Foto de: Daimler AG 1954: Mercedes-Benz W 196 R 2 / 17 Foto de: Daimler AG 1955: Mercedes-Benz W 196 R 3 / 17 Foto de: Daimler AG 2010: Mercedes MGP W01 4 / 17 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes MGP W02 5 / 17 Foto de: XPB Images 2012: Mercedes F1 W03 6 / 17 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 7 / 17 Foto de: XPB Images 2014: Mercedes F1 W05 Hybrid 8 / 17 Foto de: XPB Images 2015: Mercedes F1 W06 Hybrid 9 / 17 Foto de: XPB Images 2016: Mercedes F1 W07 Hybrid 10 / 17 Foto de: XPB Images 2017: Mercedes F1 W08 Hybrid 11 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2018: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 12 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG W10 13 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2020: Mercedes AMG F1 W11 14 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 15 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 16 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 17 / 17 Foto de: Mercedes AMG

