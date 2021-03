F1: Williams fará lançamento de 2021 com realidade aumentada; veja

A Williams anunciou que revelará seu novo carro para a temporada de Fórmula 1 de 2021 usando realidade aumentada na sexta-feira. A equipe informou que apresentará seu modelo aos fãs usando um aplicativo de realidade aumentada sob medida, permitindo que os entusiastas vejam o FW43B em suas próprias casas.

A apresentação fará com que "fãs de todo o mundo possam ver pela primeira vez a nova pintura usando um aplicativo dedicado que projeta um modelo 3D em tamanho real do FW43B em suas casas."

"O aplicativo 'Williams Racing AR Launch 2021' está agora disponível para download na loja da Apple e estará disponível para Android em breve", escreveu a equipe em um comunicado.

"No dia do lançamento, aqueles que baixaram o aplicativo receberão uma notificação push assim que o conteúdo estiver disponível."

O lançamento será seguido por uma coletiva de imprensa com os pilotos da Williams, George Russell e Nicholas Latifi, o chefe da equipe,, Simon Roberts, e o CEO, Jost Capito.

Será a primeira aparição de Capito com as cores da Williams desde que entrou na equipe na intertemporada, assumindo como CEO sob a nova gestão do Dorilton Capital, que completou sua aquisição do time da Grove no ano passado.

A Williams partirá para a temporada de 2021 com o objetivo de construir uma campanha aprimorada em relação a 2020, que a viu lutar regularmente com as rivais Alfa Romeo e Haas, dando um passo à frente na comparação com 2019.

Embora a equipe tenha terminado em último no campeonato de construtores pela terceira temporada consecutiva e não tenha pontuado, esteve frequentemente em contenção para avançar ao Q2 nos treinos de classificação.

Piloto vinculado à Mercedes, Russell foi um competidor de destaque particular para a equipe, regularmente chegando ao Q2, enquanto Latifi terminou em 11º em três ocasiões em sua temporada de estreia.

O Williams FW43B terá sua primeira corrida prolongada na pista no início dos testes de pré-temporada no Bahrein, que acontece de 12 a 14 de março.

