O fim de semana do GP do Brasil de F1 tem uma estreia: Penelope, bebê de Daniil Kvyat e Kelly Piquet, que é filha do tricampeão mundial de F1 Nelson Piquet. A criança que vai completar quatro meses nos próximos dias, acompanha o pai pela primeira vez em um fim de semana de trabalho, mas não ficará para a corrida.

Carregando a bebê em um canguru (uma espécie de carregador de bebês junto ao corpo) Kelly atendeu a equipe do Motorsrport.com e avaliou o ano, muito especial para a família.

“2019 está sendo muito especial, passei metade do ano grávida, fui para algumas corridas acompanhando o Daniil até quando podia. Fiquei bastante longe da família no Brasil, mas não deixou de ser especial.“

“A Penélope escolheu nascer em uma noite em que o Daniil fez um pódio no dia seguinte (GP da Alemanha) e isso foi incrível. Ela nasceu tarde, parece que escolheu o dia. Depois, voltamos ao Brasil para ficar um pouco com a família, meu pai conheceu a quarta neta dele, o que foi muito especial também.”

“Está sendo muito bom estar em casa, além de ser especial também de vir a Interlagos, a primeira corrida dela. Ela não virá domingo, mas está aqui para conhecer as pessoas e também para elas a conhecerem.“

Novidade para Penelope, o ambiente de corridas é comum para Kelly, que revelou também que a filha também está em Interlagos para apoiar o pai.

“Para mim, é algo normal, cresci com isso, mas também dou espaço para o Daniil fazer seu trabalho, querendo ou não, é o trabalho dele. Em outros empregos as pessoas não levam a família para o escritório, então tem que ser algo sensato, mas estamos começando a acostumá-la a ser o apoio do pai dela e está sendo muito legal.”

O encontro entre sogro e genro

Kelly também comentou como Kvyat estava quando finalmente teve que conhecer o sogro, Nelson. A tarefa, normalmente tensa nas famílias ‘comuns’, teve um ingrediente especial, pela importância do tricampeão mundial, mas que no final, acabou sendo mais tranquila do que se esperava.

“Estou até tentando lembrar quando eles se conheceram pela primeira vez, mas é claro que ele ficou emocionado, no sentido de estar conhecendo uma lenda do esporte que ele pratica. Mas foi tranquilo, meu pai é aquela pessoa que é (igual) para todo mundo, ele é transparente e, até então, o Daniil só o conhecia por meio da internet e se deram superbem.”

Os assuntos das conversas? Kelly frustra aqueles que imaginam altos papos sobre a categoria que ambos têm em comum.

“Eles nunca passaram tanto tempo juntos a ponto de falar sobre corridas, e meu pai é todo brincalhão, então para ele falar sério, demora.”

Kvyat vive bom momento na F1

Depois de viver altos e baixos, o russo parece ter reencontrado seu rumo como piloto. Ele foi de promessa da Red Bull a rebaixado para o time "B" da marca entre 2015 e 2016. No ano seguinte, foi demitido e neste ano foi recontratado pela Toro Rosso. Reveja a carreira dele em imagens: