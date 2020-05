Mônaco anuncia planos para provas da F1 e F-E em 2021

Após ter que cancelar o GP Histórico e a prova da Fórmula 1 desse ano como resultado da pandemia da Covid-19, o Automóvel Clube de Mônaco se mexeu rapidamente para delimitar os planos do próximo ano, que contará com uma programação inédita.

Até esse ano, Mônaco alternava a realização do GP Histórico e a etapa da Fórmula E, com as provas acontecendo de modo bianual. Mas agora o Clube irá realizar os três eventos no ano que vem, em um período de cinco semanas.

O GP Histórico será realizado entre 23 e 25 de abril, seguido do ePrix da F-E duas semanas depois, em 08 de maio. Já a prova da F1 acontecerá entre 20 e 23 de maio, sendo o primeiro GP a ter uma data provisória para 2021, já que depende de aprovação da F1.

A data da F1 significa que pela primeira vez desde 2010, o GP de Mônaco e as 500 Milhas de Indianápolis não irão acontecer na mesma data. Naquela ocasião, a prova no principado aconteceu em 16 de maio, enquanto a corrida da Indy foi no dia 30 do mesmo mês. Em 2021, as 500 Milhas está marcada para 30 de maio.

Os preparativos para as provas começarão em fevereiro, para se ajustar à nova realidade criada pela pandemia.

"Organizar três corridas em pouco mais de um mês será algo novo para nós do CAM", disse Christian Tornatore, Comissário-Geral do Automóvel Clube de Mônaco. "A questão logística deve ser complexa, mas não impossível".

"Devido às novas restrições, precisaremos iniciar a construção da pista mais cedo que o normal, no final de fevereiro em vez de 15 de março. Vamos integrar os aspectos técnicos dentro e fora da pista, requeridos por todas as categorias envolvidas. Para conseguir isso, vamos contar com a experiência e flexibilidade de todas as pessoas envolvidas".

O comunicado também confirmou que o GP Histórico deve voltar à sua programação normal de ser realizado em anos pares em 2022, com uma possível data de 13 a 15 de maio. Isso já indica que uma possível data para o GP de Mônaco seria de 26 a 29 de maio, caso o tradicional intervalo de duas semanas seja mantido.

GALERIA: 5 vencedores em 10 edições: a década do GP de Mônaco

Galeria Lista 2019: Lewis Hamilton 1 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 2019: Lewis Hamilton 2 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 2018: Daniel Ricciardo 3 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2018: Daniel Ricciardo 4 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2017: Sebastian Vettel 5 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2017: Sebastian Vettel 6 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 7 / 20 Foto de: Mercedes AMG 2016: Lewis Hamilton 8 / 20 Foto de: Mercedes AMG 2015: Nico Rosberg 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2015: Nico Rosberg 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014: Nico Rosberg 11 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014: Nico Rosberg 12 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2013: Nico Rosberg 13 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2013: Nico Rosberg 14 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2012: Mark Webber 15 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2012: Mark Webber 16 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2011: Sebastian Vettel 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2011: Sebastian Vettel 18 / 20 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2010: Mark Webber 19 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: Mark Webber 20 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images

