Montoya: F1 está apoiando retorno de Colapinto nos bastidores

Em 2024, a Alpine anunciou que Jack Doohan estaria pilotando ao lado de Pierre Gasly na temporada de 2025 da Fórmula 1, enquanto Esteban Ocon seguiria para a Haas. Até aquele momento, o australiano tinha o assento garantido e estava feliz com a notícia.

No entanto, as coisas mudaram logo depois que Franco Colapinto foi anunciado como piloto reserva da equipe francesa e começou a colocar pressão nas costas de Doohan antes mesmo de sua estreia de fato.

O argentino se tornou uma verdadeira sensação após nove corridas com a Williams e Flavio Briatore, diretor administrativo da Alpine, decidiu recrutá-lo para seu time e já deixou claro que Doohan não tem nenhuma garantia de que terminará a temporada no cockpit.

"Começaremos o ano com Pierre e Jack, isso eu posso garantir. Mas depois veremos o andamento da temporada", declarou.

"Se houver um piloto que não esteja progredindo e não me traga resultados, eu o trocarei. Não há espaço para sentimentalismo na F1".

Jack Doohan, piloto reserva da equipe Alpine F1 Foto: Lionel Ng / Motorsport Images

O chefe da equipe Alpine, Oliver Oakes, tentou acalmar as especulações no podcast James Allen on F1, afirmando que Doohan teria uma chance justa.

No entanto, de acordo com o ex-piloto de F1 Juan Pablo Montoya, a substituição de Doohan por Colapinto já é uma certeza.

"Do lado de fora, parece que a decisão sobre Doohan já foi tomada", disse Montoya ao AS Colombia.

"Acho que a F1 percebeu como a popularidade de Colapinto é importante para o esporte e começou a apoiar esse processo nos bastidores".

"É realmente interessante, estávamos falando sobre os pilotos muito talentosos da academia Alpine e da F2 e F3 e, de repente, Colapinto aparece. Não acho que nenhum piloto da F2 vá conseguir essa vaga, ela será de Colapinto".

