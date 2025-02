Haverá muito sangue novo nas sessões de treino livre 1 nesta temporada da Fórmula 1, com as equipes sendo obrigadas a usar novatos duas vezes em cada um dos carros (ou entradas, para ser mais preciso).

Para ser franco, o TL1 de um novato geralmente não é a atração principal de um GP de F1. As equipes costumam deixar para o último segundo essa obrigatoriedade. Na verdade, as sessões mais "superficiais" do ano: algo como Abu Dhabi, em condições bem diferentes das corrida, ou no Canadá, em uma pista de rua com clima muitas vezes abaixo do ideal.

Essas idas dos novatos à pista raramente incluem testes 'de velocidade', pois os engenheiros preferem afastar os jovens pilotos de qualquer tarefa que acarrete altos riscos de danos. O que, como demonstrou Andrea Kimi Antonelli em Monza no ano passado, não é a pior ideia, dada a motivação dos jovens para chamar a atenção.

Como resultado, os pilotos novatos costumam ser encarregados de ir à pista para captar dados, que às vezes vem com uma instrução para evitar as zebras a todo custo e ficar abaixo de uma determinada velocidade nas retas.

Apesar de tudo isso, existem evidências suficientes para considerar os testes um sucesso. Franco Colapinto é um exemplo, James Vowles reconheceu repetidamente que foi o desempenho do argentino durante o primeiro treino em Silverstone que lhe deu confiança para promover o jovem a uma vaga. Sem a regra em vigor, há boas razões para acreditar que seria Mick Schumacher, e não Colapinto, a entrar na Williams em 2024.

E, embora Oliver Bearman possa ter se anunciado para o mundo exterior na Arábia Saudita, ele impressionou de forma crucial seu atual chefe de equipe, Ayao Komatsu, cerca de meio ano antes, quando fez um TL1 perfeito e sem erros em uma pista empoeirada no México. Os feitos heroicos em Jeddah só reforçaram a visão que Komatsu já tinha de Bearman - e mesmo uma temporada problemática na F2 não foi um obstáculo significativo para o contrato do britânico com a Haas em 2025.

Ayao Komatsu e Oliver Bearman Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Embora a regra do novato possa ser um fardo para algumas equipes - na maioria dos casos, elas naturalmente prefeririam maximizar o tempo de seus pilotos titulares ao volante - ela funciona. É possível argumentar que ela é um fator significativo por trás de uma atualização de quase um terço do grid da F1 este ano.

Passe de novato

Vale lembrar que nem todas as equipes terão que deixar de lado um de seus pilotos regulares nas quatro ocasiões deste ano, pois alguns pilotos regulares se qualificam como novatos. De acordo com as regras, os novatos são aqueles com "não mais de duas corridas na categoria em sua carreira". Assim, pilotos como Antonelli, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar não precisarão ceder seus carros a ninguém - eles manterão o status até o GP do Bahrein e, portanto, farão os dois TL1 como 'rookies' na Austrália e na China.

O mesmo se aplica a Jack Doohan, embora ele já tenha corrido em Abu Dhabi no ano passado. Seu status de novato expirará após o GP da China, mas as duas primeiras sessões de TL1 ainda ocorrerão antes disso, cumprindo o requisito. Como resultado, apenas os companheiros de equipe dos pilotos citados anteriormente - Pierre Gasly, George Russell, Yuki Tsunoda e Nico Hulkenberg - terão que abandonar os carros durante a temporada.

Outro detalhe relevante é que a F1 manteve a regra da "Superlicença de Treino Livre", ampliando o escopo de pilotos elegíveis para participar além do atual grupo de detentores de superlicenças.

Uma licença somente para treinos livres exige apenas 25 pontos em vez de 40, embora seja necessário ter feito 300 km em um carro de F1, por exemplo, por meio do programa TPC (Testing of Previous Cars) de uma equipe.

Quem pilotará para as principais equipes?

Os TL1s de novatos são mais relevantes para as equipes com perspectivas altamente conceituadas, e a Red Bull quase sempre se enquadra nessa categoria. É fácil imaginar que Christian Horner e Helmut Marko queiram avaliar Arvid Lindblad o máximo possível, agora que ele já acumulou os pontos de superlicença necessários e considerando que, com uma temporada de F2 bem-sucedida, ele poderia muito bem acabar no grid em 2026 - se não antes. Bons resultados no primeiro treino livre o ajudariam a acelerar o processo. Ao mesmo tempo, a equipe de Milton Keynes também tem dois outros juniores potencialmente relevantes na F2, Oliver Goethe e Pepe Marti.

Arvid Lindblad Foto de: Red Bull Content Pool

Do lado da Ferrari, o sucesso do experimento de Bearman significa, ironicamente, que não há um candidato óbvio desta vez. Seria de se esperar que Arthur Leclerc, irmão de Charles, fizesse mais um ou dois treinos, mas parece que Dino Beganovic, da Ferrari Driver Academy, está sendo preparado como o próximo da fila, já que garantiu 40 pontos de superlicença. A equipe o testou em Bracelona no início deste ano, embora tenha mantido silêncio sobre o assunto.

A promoção de Antonelli significa que as sessões de novatos são menos óbvias de serem preenchidas pela Mercedes novamente - especialmente porque seu novo piloto reserva, Valtteri Bottas, excede o critério de novato em cerca de 250 largadas. Frederik Vesti provavelmente ficará com a vaga.

A McLaren está em uma situação semelhante. No ano passado, o piloto de IndyCar Pato O'Ward apareceu nos treinos, assim como Ryo Hirakawa, cuja participação em Abu Dhabi foi uma surpresa para muitos. Hirakawa não é mais uma opção, tendo se 'mudado' para a Alpine, enquanto O'Ward certamente terá mais uma ou duas sessões. Também é possível que o esquadrão de Woking queira ver o potencial do júnior Ugo Ugochukwu, cuja vitória em Macau no ano passado o levou a ultrapassar o limite de pontos exigido.

E quanto aos demais?

É provável que a Aston Martin dê todas as suas quatro oportunidades para Felipe Drugovich, que voltou a assinar como piloto reserva da equipe.

A Alpine também não terá muita dificuldade para encontrar um candidato adequado. Além do já mencionado Hirakawa, a equipe agora conta com Paul Aron em seus registros - e já o colocou no teste de jovens pilotos da pós-temporada do ano passado.

A Racing Bulls só precisa fazer duas sessões, graças à promoção de Hadjar. Lindblad provavelmente estará no carro, enquanto que - dado o relacionamento contínuo com a Honda - seria lógico colocar Ayumu Iwasa no Japão novamente, como a equipe fez no ano passado.

Há muito menos clareza sobre as três equipes restantes.

#37 Cool Racing Oreca 07 - Gibson: Ritomo Miyata Foto de: Eric Le Galliot

Na Haas, é de se esperar que o protegido da Toyota, Ritomo Miyata, pilote, uma vez que ele já participou da TPC em Jerez, em janeiro, e tem os pontos de licença necessários graças aos títulos no Japão. Pietro Fittipaldi também está no páreo, que continua sendo um novato de acordo com o regulamento, apesar de suas duas largadas em 2020 - embora seu papel na Haas para 2025 não esteja confirmado até o momento. Oliver Bearman, por conta das três largadas como substituto no ano passado, não preenche mais a cota.

Luke Browning está mais bem posicionado para conseguir mais algumas sessões de TL1 na Williams, especialmente por se tratar de uma Williams pós-Colapinto que também se separou de outro júnior, Zak O'Sullivan.

Na Sauber, parece que tudo está em ordem. O protegido de longa data Theo Pourchaire foi liberado, mas no ano passado ele já estava observando de fora enquanto Robert Shwartzman, altamente cotado por Mattia Binotto, pilotava o carro. O piloto russo-israelense, no entanto, agora está começando sua nova vida de corridas nos EUA como piloto da IndyCar, portanto, um candidato externo surpresa faria sentido aqui.

