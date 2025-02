Recentemente a McLaren anunciou que estava estendendo o contrato de Peter Prodromou, chefe de aerodinâmica que foi peça-chave na conquista do título de construtores da Fórmula 1 em 2024. A decisão é um passo importante para lidar com a instabilidade das equipes rivais.

Ao falar sobre como viu Stella mudar a maré de resultados na McLaren desde sua ascensão ao cargo atual no início de 2023, o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, me disse no ano passado:

"Ele realmente fez uma reestruturação com o talento que temos, além de Rob Marshall [que foi contratado da Red Bull para 2024] e, é claro, algumas outras contratações".

"Mas, de um ponto de vista de alto perfil, foi liberar Pete Prodromou, que não havia sido promovido adequadamente, e deixá-lo comandar a aerodinâmica."

Peter Prodromou, engenheiro-chefe da McLaren Foto de: Motorsport Images

A McLaren anunciou na terça-feira que Prodromou continuaria fazendo isso com uma nova extensão de vários anos de seu contrato.

Seu contrato anterior o colocava como uma das três figuras principais da estrutura técnica horizontal da equipe - implementada na era pós-Key e reformulada quando o agora diretor técnico executivo da Alpine, David Sanchez, deixou a equipe após apenas três meses no ano passado.

Antes de ser implementada, Stella e Brown sentiram que as ideias haviam sido um pouco sufocadas e, portanto, a instalação da nova estrutura seguiu o que foi revelado na longa análise de Stella sobre as operações da McLaren logo no início de seu mandato como diretor da equipe.

Ao mesmo tempo, Brown passou a ver os esforços de Prodromou no renascimento da equipe na falsa madrugada de 2021 - quando a McLaren voltou a vencer pela primeira vez em nove anos depois de trocar o motor Renault pelo Mercedes - como sendo enterrados no crédito obtido pelo então diretor da equipe da McLaren, Andreas Seidl e Key.

Desde então, houve uma mudança notável na forma como a McLaren vê esses sucessos esporádicos obtidos com Daniel Ricciardo ao lado de Lando Norris, já que não conseguiu dar o pontapé inicial no início da era das regras atuais.

Lando Norris, McLaren, 2ª posição, serve champanhe enquanto Daniel Ricciardo, McLaren, 1ª posição, prepara um sapato para Zak Brown, CEO da McLaren Racing, no pódio Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Brown deixou Seidl ir para seu breve período na Sauber/Audi e, em seguida, assinou a demissão de Key e a reestruturação geral do departamento técnico.

Afinal de contas, o retorno da McLaren às vitórias regulares foi alcançado sem que os principais frutos de seu considerável investimento em grandes instalações de projeto - seu novo túnel de vento e simulador, que foram aprovados sob o comando de Seidl - fossem realmente sentidos em termos de novas peças de carro.

O anúncio de terça-feira deve, portanto, ser visto dentro de todo esse contexto - e também como os esforços da atual estrutura técnica da McLaren aumentaram com tanto sucesso seus resultados que ela terminou 2024 como campeã de construtores.

O Motorsport.com apurou que o anúncio do novo contrato é uma extensão do desejo da McLaren em elogiar o trabalho de Prodroumou e não foca muito em afastar o interesse de outras equipes.

A equipe para a qual ele trabalhou entre sua primeira passagem pela McLaren, em 1991, e sua segunda, desde 2014, quando deixou a Red Bull, está se adaptando à vida sem seu ex-chefe Adrian Newey, mas aqui o anúncio funciona de forma dupla em seu objetivo central.

Mas há também um outro elemento de tempo a ser considerado, já que a McLaren entra na temporada de 2025 com a chance de conquistar o primeiro título mundial de pilotos desde Lewis Hamilton em 2008 e a primeira dobradinha do campeonato desde 1998.

A equipe está mantendo seu mantra de priorizar o prêmio dos construtores como primeiro objetivo, em vez de permitir que surjam distrações para aqueles encarregados de fornecer a Norris e Oscar Piastri o carro para que alcancem seus próprios objetivos individuais de título este ano.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1ª posição, a equipe McLaren comemora após garantir o título do Campeonato de Construtores Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Eles fazem isso com a única formação estável de pilotos das quatro equipes na liderança - com Hamilton se adaptando à vida na Ferrari, Liam Lawson agora emparelhado com Max Verstappen na Red Bull e Andrea Kimi Antonelli começando a vida na F1 como substituto de Hamilton na Mercedes.

Todos os rivais da McLaren também entram na nova campanha com mais dúvidas sobre o potencial de desempenho de seus carros, considerando que perderam o título de equipes de 2024 - embora a Ferrari, pelo menos, possa refletir que poderia ter vencido a McLaren se não fosse por sua oscilação de resultados no meio da temporada, além de como a equipe laranja foi mais lenta desde o início do campeonato em comparação com os italianos.

A McLaren está totalmente unida, com Prodromou conseguindo fazer com que sua aerodinâmica se encaixe perfeitamente nos dias de hoje.

Essa estabilidade adicional - ainda mais reforçada com as notícias de terça-feira - pode proporcionar uma vantagem crítica na próxima temporada, que será difícil para o planejamento do desenvolvimento de carros.

De fato, parecia que, com o fim de 2024, as equipes estavam chegando a um limite máximo de desenvolvimento com as regras atuais - daí a empolgante convergência de resultados - e todas elas também precisam equilibrar cuidadosamente a busca por desempenho adicional de seus novos carros sem perder o barco do projeto principal das mudanças de regras que virão para os carros que serão competidos em 2026.

Foi a reação de Seidl e Key ao fato de a McLaren não ter conseguido cumprir as regras atuais que levou ao lançamento de Prodromou, o que evidencia um certo perigo nessa frente se a McLaren se afastar da liderança no próximo ano.

Mas o reconhecimento que está sendo feito atualmente destaca o quão fortes são os laços em uma famosa organização de F1 que sabe muito bem como é a sensação de não se impressionar quando as coisas dão errado.

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!