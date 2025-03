Lewis Hamilton fez sua estreia com a Ferrari em uma corrida de Fórmula 1 na Austrália, mas deixou bem claro que ainda está se adaptando a maneira italiana de trabalhar. Inclusive, ele teve trocas tensas no rádio com seu novo engenheiro durante a etapa, o que gerou algum burburinho nos bastidores.

Porém, o heptacampeão mundial sugeriu em entrevista que as palavras usadas por Max Verstappen com Gianpiero Lambiase são muito mais duras do que as que ele próprio usou com Ricardo Adami, mas acabam passando despercebidas.

A falta de química entre Hamilton e Adami foi transmitida ao vivo. Ainda no começo da corrida, o piloto foi educado, mas brusco ao pedir que o engenheiro "o deixasse trabalhar, por favor" e que não repetisse as instruções.

Ouvindo toda a conversa que tiveram durante a corrida, Hamilton e Adami estavam trabalhando juntos muito bem durante grande parte da competição.

Conforme citado pela Sky Sports F1 antes do GP da China deste fim de semana, Hamilton achou que a mídia havia tirado muito proveito dessas trocas de palavras.

"Naturalmente, todo mundo exagerou. Foi literalmente só um vai e vem", disse o piloto de 40 anos.

"Fui muito educado na forma como sugeri. Eu disse: 'Deixe comigo, por favor'. Eu não estava dizendo 'Foda-se você'. Não estava xingando. Naquele momento, eu estava realmente tendo dificuldades com o carro e precisava me concentrar totalmente em algumas coisas. Estamos nos conhecendo melhor. Obviamente, ele já teve dois campeões ou mais no passado e ainda não há problemas entre nós".

Hamilton sugeriu que havia dois pesos e duas medidas em jogo porque ele achava que as mensagens de rádio inflamadas de Verstappen para seu engenheiro de corrida, Lambiase, não costumavam receber a mesma cobertura.

"Ouça as chamadas de rádio com outros pilotos e seus engenheiros - muito pior", disse ele.

"A conversa que Max tem com um engenheiro ao longo dos anos, o abuso que o pobre coitado sofreu e você nunca escreve sobre isso, mas você escreveu sobre a menor discussão que tive com o meu".

"No final das contas, estamos literalmente apenas nos conhecendo, então depois eu penso: 'Ei, mano, eu não preciso dessa informação, mas se você quiser me dar isso, este é o lugar onde eu gostaria de fazer isso'. É assim que estou me sentindo no carro e, nesses momentos, é quando preciso e quando não preciso da informação".

"É disso que se trata. Não há problemas, tudo é feito com um sorriso no rosto e seguimos em frente".

O ponto de vista de Hamilton pode ser discutido, já que Verstappen foi muito criticado por sua explosão contra Lambiase durante o GP da Hungria do ano passado.

Na época, Verstappen ficou cada vez mais frustrado com a estratégia ruim de sua equipe em uma de suas piores tardes do ano, dizendo a Lambiase: "Não, amigo, não me venha com essa besteira agora. Vocês me deram essa maldita estratégia, certo? Estou tentando salvar o que sobrou. Que se dane".

Os dois se desentenderam na semana seguinte no paddock de Spa-Francorchamps.

O novo engenheiro de Hamilton, Adami, que já trabalhou com nomes como Carlos Sainz e o tetracampeão mundial Sebastian Vettel, enfrenta um difícil exercício de equilíbrio enquanto ele e Hamilton se acostumam com o estilo de trabalho um do outro.

Por um lado, Hamilton precisa de mais instruções e lembretes à medida que se acelera em uma equipe completamente diferente em comparação com seu ambiente familiar na Mercedes, mas a dupla agora trabalhará para estreitar suas comunicações para se adequar a Hamilton.

