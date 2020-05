Ícone da Fórmula 1, dono de uma empresa de sucesso e famoso por viajar com o próprio avião, Nelson Piquet é visto por muitos como um 'rock star' do automobilismo. Entretanto, a realidade não é bem assim, conforme explica o filho do tricampeão, Nelsinho Piquet. "Meu pai mora na garagem. É a pessoa mais simples do mundo", disse o piloto da Stock Car com exclusividade ao Motorsport.com.

Vencedor da primeira temporada da Fórmula E e ex-piloto da F1, Nelsinho falou mais sobre a simplicidade de Nelsão: "O meu pai era um mecânico que acabou chegando na Fórmula 1 e ganhando três títulos mundiais".

Segundo Nelsinho, o pai preza pela "família em volta e uma comida boa em casa". O filho do tricampeão mundial de F1 também deu detalhes do cotidiano de Nelsão. É o que você confere na imperdível entrevista abaixo:

"Meu pai é uma pessoa muito simples, muito básica. As pessoas acham que ele vive no barco, no avião, que vive a vida de rock star. Mas não é nenhum pouco o caso. O conforto para o meu pai é estar com a família perto e ter a comida na mesa".

"Ter os carros dele na garagem e ele mesmo mexer. O quarto dele é um quarto super pequeno, dentro da garagem. É uma coisa muito simples: tem uma cama, uma TV e aí ele acorda de manhã e toma o seu banhozinho", disse Nelsinho.

"E aí ele fica com os carros dele. É uma pessoa simples. A única coisa realmente que o meu pai não aguenta mais é pegar voo comercial. É a única coisa que realmente se possa falar que ele tem de 'frescura', de certa forma".

"Ele chegou numa idade em que ele não quer mais perder tempo em aeroporto e essas coisas. Então o luxo realmente que ele se dá é de ter o avião dele para poder ir para onde ele quiser na hora que ele precisa".

"Fora isso, é a pessoa mais simples do mundo. Tem uma calça de jeans, um par de sapatos, deve ter lá suas 10 camisetas, 10 'polos', duas camisas e pronto. Ele não quer saber de fama e não quer saber de aparecer, por isso não aparece".

"Como todos sabem, ele nunca esteve nem aí para a imprensa, mas também ele nunca quis ser famoso. O meu pai era um mecânico que acabou chegando na Fórmula 1 e ganhando três títulos mundiais".

"Mas isso não mudou a personalidade simples dele. De querer as coisas básicas, que é a família em volta e ter uma comida boa em casa. Ele não gosta de sair para restaurante, come em casa todo dia. São raros os momentos em que ele come fora. Enfim, ele é muito mais simples do que as pessoas imaginam", explicou Nelsinho, que corre pela equipe Full Time na Stock Car.

Os filhos podem usar os carros da coleção de Nelson?

Nelsinho foi questionado sobre o apreço do pai pelos carros de sua coleção. O filho de Nelson negou que o tricampeão seja excessivamente cuidadoso com as relíquias: "A gente é responsável, não tem ninguém maluco aqui também...".

"Cada um também tem seu carro aqui, então é só, às vezes, para dar uma volta diferente. Quando tá sol, vai dar um rolê ou alguma coisa... Em alguma ocasião diferente", disse Nelsinho sobre usar os carros do pai.

"Não tem ninguém na faixa etária de fazer loucura na rua, então nunca teve problema com isso. Acho que ele não se preocupa muito com essas coisas, não", completou o primeiro campeão da Fórmula E.

