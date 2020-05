Haas não vai fazer oferta a Vettel: "Não temos como pagar"

Após ter sua saída da Ferrari confirmada, Sebastian Vettel enfrenta um grande dilema sobre seu futuro: continua na Fórmula 1, busca outra categoria ou parte para a aposentadora? Mas, caso opte por continuar na F1, uma equipe já afirmou que não tem condições de bancar o tetracampeão: a Haas.

A parceria entre Vettel e a Ferrari chega ao fim após a temporada 2020. Nesse período, foram 14 vitórias, porém nenhum título mundial e seu substituto já foi anunciado: Carlos Sainz. Enquanto isso, Vettel, que completa 33 em julho, já foi mencionado como possibilidade para equipes como Mercedes, Renault e Aston Martin.

Para a Haas, no entanto, recrutar Vettel é apenas um sonho, devido ao alto salário que o tetracampeão pediria. Gunther Steiner, chefe da equipe, em entrevista à Sky Sports F1, falou sobre o tetracampeão.

"Eu não tenho como pagar!", disse. "Eu tenho um bom relacionamento com ele, mas não lhe ofereci uma vaga. Acho que outra pessoa, com melhor condição financeira, fará isso".

Em 2020, a Haas aposta, pelo quarto ano consecutivo, na dupla Romain Grosjean e Kevin Magnussen. E Steiner aposta na continuidade para garantir o crescimento da equipe, que continua sendo a novata do mundial até o final do ano, quando a Aston Martin passará a integrar o grid.

"A experiência, mais precisamente a necessidade de experiência, sempre foi um dos pilares da Haas na F1 e, com Romain e Kevin como pilotos em 2020, mantemos uma formação que nos dá uma base sólida para continuar com nosso crescimento".

"Eles entendem como nossa equipe trabalha e sabemos o que eles podem nos dar no volante; isso nos dá uma continuidade preciosa e uma base sólida para continuarmos a formar nossa equipe".

GALERIA: Relembre os carros da novata Haas na F1

Galeria Lista 2016: Haas VF-16 1 / 5 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Pilotos: Romain Grosjean e Esteban Gutiérrez 2017: Haas VF-17 2 / 5 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Romain Grosjean e Kevin Magnussen 2018: Haas VF-18 3 / 5 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotos: Romain Grosjean e Kevin Magnussen 2019: Haas VF-19 4 / 5 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pilotos: Romain Grosjean e Kevin Magnussen 2020: Haas VF-20 5 / 5 Foto de: Haas F1 Team Pilotos: Romain Grosjean e Kevin Magnussen

