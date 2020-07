O GP da Áustria não foi marcado apenas pelo alto número de abandonos e pelo polêmico incidente entre Lewis Hamilton e Alexander Albon. Quem também chamou atenção foi Lando Norris, que completou o top-3 e 'se tornou' o terceiro pódio mais jovem da Fórmula 1.

Depois de se classificar em quarto para a etapa de abertura da temporada 2020, o piloto britânico da McLaren foi bem na prova do Red Bull Ring e contou com punição a Hamilton para chegar na honrosa posição neste domingo.

Com a marca conquistada aos 20 anos e 285 dias, Norris 'vira' o terceiro pódio mais novo de toda a história da categoria máxima do automobilismo. À frente, outros dois jovens que também estão no grid atual: Max Verstappen e Lance Stroll (veja idades na tabela abaixo).

O piloto da Red Bull conquistou seu primeiro pódio ao vencer o GP da Espanha de 2016, na sua estreia pela equipe principal do grupo de energéticos, substituindo Daniil Kvyat, rebaixado para a Toro Rosso.

Já Stroll foi ao seu primeiro - e único até os dias de hoje - top-3 no agitado GP do Azerbaijão de 2017, quando ficou em terceiro com a Williams. Atualmente, o contestado competidor canadense corre pela Racing Point. Veja a lista dos 10 pódios mais jovens da história da F1: