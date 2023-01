F1: Alfa Romeo anuncia data de lançamento de carro de 2023

Carregar reprodutor de áudio

A Alfa Romeo tornou-se a mais recente equipe a anunciar seus planos de lançamento, com o seu novo carro de Fórmula 1 a ser revelado no dia 7 de fevereiro.

A equipe suíça, que está embarcando em sua última temporada sob o nome da montadora italiana, planeja revelar seu C43 em Zurique neste dia.

O lançamento provavelmente será seguido logo depois por um dia de filmagem em Barcelona para resolver quaisquer problemas iniciais antes que o único teste de pré-temporada ocorra no Bahrein, a partir de 23 de fevereiro.

A Alfa Romeo fez alguns progressos encorajadores no ano passado, com Valtteri Bottas e Guanyu Zhou apresentando desempenhos muito fortes – especialmente na fase de abertura da temporada.

No entanto, a baixa confiabilidade ao longo da temporada comprometeu suas chances de pontuar melhor e acabou terminando em sexto no campeonato de construtores - empatado com a Aston Martin.

Bottas e Zhou foram mantidos para a temporada de 2023, mas a equipe terá mudanças em outros lugares, com o chefe da equipe Fred Vasseur saindo para se juntar à Ferrari como substituto de Mattia Binotto.

Nenhum novo chefe foi anunciado ainda, mas foi revelado durante o inverno que o ex-chefe da McLaren, Andreas Seidl, estava se juntando à Sauber como seu novo CEO antes de sua transição para a Audi.

A equipe está bem ciente das áreas que precisa melhorar nesta temporada, com a queda no segundo semestre de 2022, algo que destacou as fraquezas dentro da organização.

Falando durante o inverno, Bottas sentiu que, além de melhorar sua confiabilidade, a Alfa Romeo precisava aumentar sua taxa de desenvolvimento de carros se quisesse se manter competitiva no meio-campo.

“É fato que uma de nossas fraquezas foi a velocidade de trazer as atualizações”, disse Bottas ao Motorsport.com.

“Isso foi muito devido à produção, apenas não tendo força humana suficiente para produzir as peças. Enquanto algumas outras equipes, por exemplo a Mercedes, neste momento, eles definitivamente têm mais pessoas e mais poder para produzir coisas mais rapidamente.

“E também todos os problemas de confiabilidade que tivemos, muito do foco foi em tentar consertá-los, em vez de tentar desenvolver o carro. Isso nos distraiu bastante no meio do ano.

"Agora que temos a confiabilidade, digamos, em um bom nível, podemos novamente nos concentrar puramente no desempenho."

