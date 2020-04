Além da Fórmula 1, o piloto da McLaren, Lando Norris é muito presente no mundo do automobilismo virtual, fazendo diversas transmissões para seus fãs. No sábado, ele participou do Twitch Stream Aid, evento da plataforma conhecida pelas transmissões de games, junto de diversos músicos e celebridades para arrecadar dinheiro para instituições de caridade.

No total, mais de 12 milhões de reais foram arrecadados para o Fundo Solidário de Resposta ao Covid-19 da Organização Mundial da Saúde, que tem o apoio da Fundação das Nações Unidas. Norris prometeu que rasparia seu cabelo se seus fãs que assistiam à transmissão doassem mais de 50 mil reais. No total, conseguiu mais de 60 mil reais.

Foi uma doação de cerca de 3,5 mil reais que ultrapassou a meta de Norris. "Isso significa que eu perdi?", disse Norris, rindo. Ele acrescentou: "Não! Atingimos a meta! Descanse em paz meu cabelo".

Norris revelou depois que já havia comprado um barbeador elétrico pela Amazon, que deveria chegar em até quatro dia.

Em seu Instagram, ele agradeceu aos fãs: "Muito obrigado a todos os espectadores que arrecadaram mais de 60 mil reais ao final do Twitch Stream Aid para a luta contra o Covid-19. Se bem que agora eu preciso raspar meu cabelo...".

O companheiro de Norris na McLaren, Carlos Sainz, respondeu à postagem do piloto dizendo: "Mal posso esperar para ver isso".

Norris está participando de diversos eventos de automobilismo virtual enquanto está em casa no Reino Unido, que está em isolamento para combater a disseminação do Covid-19. O piloto participou da Veloce Pro Series em Silverstone, conquistando a pole position e a vitória na primeira corrida.

Na segunda prova, ele largou em décimo no grid invertido e terminou em segundo, chegando próximo de Martin Kodrick, piloto do International GT Open.

