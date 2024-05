O 'fator Ayrton Senna' e o turismo de luxo no GP de Mônaco de F1

Neste fim de semana, Mônaco recebe a Fórmula 1 para uma das etapas mais tradicionais da categoria. Desde 1950, o GP no Principado faz parte do calendário da competição. Localizado na riviera francesa, o circuito de Monte Carlo é o mais curto na F1, com 3.337 km de extensão, e o que tem mais voltas, com 78.

Não é só pela estrutura dentro da pista que as corridas no país se destacam. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo, Mônaco recebe uma média de 300 mil turistas por ano. Além disso, a grande vida noturna da cidade -- com cassinos e baladas -- atrai um alto número de pessoas interessadas em turismo voltado de luxo. Neste cenário, o automobilismo no país se encaixa no rol de atrações.

Além disso, na semana do evento, grandes celebridades se reúnem para assistir a etapa e aproveitar o que o Principado tem para oferecer. Banhado pelo mar, grandes empresários também aproveitam para assistir a corrida de seus iates e lanchas, veículos que aparecem com frequência e adicionam glamour.

Para Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio diretor da Wolff Sports, a presença de nomes influentes, somada à tradição do turismo de Monte Carlo, propiciam um evento que vai além da corrida.

“Tradicionalmente, Monte Carlo é o coração do turismo de Mônaco, com vida cultural rica. Já o GP é histórico para a F1, com suas histórias e personalidades, o que acabou por criar uma imagem única da etapa. E celebridades e empresários geram mais engajamento e audiência para a prova”, aponta Fábio.

A junção de toda a diversidade do país acaba por gerar uma expectativa diferente no público, que ainda é impactado pelo grande legado do circuito. Para Bruno Brum, CMO da End to End, fatores extrínsecos à categoria enriquecem o GP e podem ser mais bem explorados pela elite global do esporte a motor.

“Por ser um dos percursos mais antigos da modalidade e palco de corridas históricas, há sempre uma expectativa maior entre os fãs de F1 com Mônaco. Isso, somado ao fato de que a região também é atrativa aos turistas, com diversas cidades muito procuradas no entorno, torna os fãs mais engajados para esta etapa. É importante que esse potencial seja reconhecido e explorado pela F1, visando aprimorar cada vez mais o produto e aumentar ainda mais a paixão dos torcedores”, comenta Bruno.

Influência de Ayrton Senna no circuito

Ayrton Senna, McLaren, à frente de Nigel Mansell, Williams, no GP de Mônaco de 1992 Foto de: Motorsport Images

Com traçado extremamente difícil, o GP de Mônaco, desde de sua estreia, proporcionou histórias emocionantes que influenciam os fãs até hoje. Com 19 curvas estreitas e seu tamanho fora do comum, o circuito tem como o seu maior vencedor o brasileiro Ayrton Senna, que lá triunfou em seis ocasiões.

Mesmo com tantas vitórias, a história que inicialmente marcou o piloto na pista monegasca foi uma chegada em segundo lugar, em sua temporada de estreia, no ano de 1984. Na ocasião, Senna, que pilotava pela modesta equipe Toleman, se classificou em 13º dentre os 20 no grid inicial.

A chuva no dia da prova era tanta que 8 dos atletas abandonaram a corrida nas 15 primeiras voltas. Ayrton não deixou de mostrar personalidade e ultrapassou piloto por piloto até chegar na segunda colocação na 19ª volta. Quando se aproximava para alcançar o líder, Alain Prost -- futuro rival e colega de McLaren --, a prova foi interrompida por conta da intensidade das chuvas. Até hoje o encerramento da corrida é debatido, com o francês tendo sido beneficiado pela direção de prova, segundo alguns relatos.

Após essa etapa histórica, Senna chegou ao pódio monegasco 8 vezes (6 vitórias), deixando o seu legado no circuito. E, neste ano, a McLaren, equipe em que o brasileiro conquistou os seus 3 títulos mundiais, faz uma homenagem para o 'Rei de Mônaco'. Os carros do time inglês têm pintura especial em verde, amarelo e azul. A ação tem o objetivo de prestar tributo ao atleta, cuja morte completou 30 anos em 1º de maio.

Tudo da CLASSIFICAÇÃO para o GP de MÔNACO de 2024 | Nicolas Costa COMENTA no Q4

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!