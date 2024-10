O chefe de equipe da Aston Martin, Mike Krack, diz que sua equipe de Fórmula 1 não pode simplesmente sentar e esperar a chegada de Adrian Newey antes de pensar que pode fazer grandes progressos.

A equipe de Silverstone fez um 'golpe de mestre' ao garantir os serviços de Newey após sua saída da Red Bull. Mas, devido aos termos de seu contrato com os taurinos, ele não poderá começar a trabalhar na Aston até março do ano que vem - quando seu impacto estará concentrado principalmente no carro de 2026, ano da mudança do regulamento dos monopostos.

Embora a contratação de Newey seja um grande impulso para o futuro, Krack diz que a escuderia britânica não deve deixar que a empolgação com o futuro obscureça sua tarefa atual - que é mudar sua sorte na pista.

Por ter caído na classificação nesta temporada, Krack tem certeza de que o progresso precisa ser feito antes da chegada do designer.

Perguntado sobre a dificuldade de equilibrar a empolgação com Newey e o projeto 2026 com as dificuldades atuais, Krack disse: "Muito difícil. Sem dúvida".

"Mas acho que também devemos usar 2025 como uma oportunidade para mostrar a Adrian o que podemos fazer. Acho que isso deve servir de motivação para todos nós".

Mike Krack, Diretor de Equipe, Aston Martin F1 Team Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Questionado sobre o perigo potencial de as pessoas ficarem sentadas e simplesmente esperarem que Newey comece a trabalhar, Krack disse: "Se eu identificar isso, não será por muito tempo".

Embora Newey já tenha visitado a fábrica da Aston Martin e conversado com a equipe sênior, sua participação continua limitada porque ele ainda está sob contrato com a Red Bull.

Krack disse que o nível de diálogo que ele e Newey poderiam ter antes de ele começar oficialmente era algo que não estava em suas mãos: "Não sei". "Preciso verificar com nosso departamento jurídico".

"Acho que é preciso ter muito cuidado com essas coisas. Sabe, não queremos nos envolver em [questões] legais daqui para frente. Isso simplesmente não pareceria certo".

Krack tem certeza de que, tendo lutado por pódios no início da temporada passada, simplesmente lutar pelas parte de baixo da zona de pontuação agora não é bom o suficiente para a Aston Martin.

"Acho que não estamos onde queremos estar", disse ele. "Nossa meta era claramente diminuir a diferença para as quatro primeiras equipes".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

"No início da temporada, sabíamos que estávamos em torno do quinto mais rápido na época, e a meta era diminuir essa diferença".

"Não conseguimos isso. Os outros se aproximaram mais do que nós. Portanto, essa é a realidade e é algo que temos de entender e resolver", conclui.

ALBON EXCLUSIVO: Bortoleto na F1, Colapinto e Sainz, DEMISSÃO de Ricciardo, Williams '25 e STOCK CAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!