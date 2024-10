Lewis Hamilton passará a defender as cores da Ferrari em 2025 pela primeira vez em sua carreira na Fórmula 1. No entanto, a notícia parece ter pegado muitas pessoas do paddock do surpresa, apesar de ser um sonho de infância do heptacampeão mundial. Inclusive, Jackie Stewart, que não esperava o fim da parceria com britânico com a Mercedes.

"Estou surpreso com a decisão de Lewis porque ele tem 40 anos e está indo para uma equipe que está apenas começando a ser competitiva".

"A Ferrari passou por muita turbulência nos últimos anos, com estruturas de gerenciamento causando turbulência dentro da equipe. Agora a equipe tem uma atmosfera mais estável e Lewis pode ver isso".

Importante lembrar que a Ferrari ocupa a terceira colocação na tabela de construtores, com 441 pontos. Na temporada passada, os italianos terminaram na mesma posição, tendo conquistado apenas 406, ficando atrás da Mercedes por apenas três pontos.

"Ainda assim, Lewis, na casa dos 40 anos, achará a transição mais difícil do que se tivesse feito isso aos 25 ou 30 anos. Como vimos em Silverstone este ano, ele continua tendo a habilidade e a capacidade".

"Em algum momento, ele terá que encerrar a carreira e acha que ainda não é o momento certo. Posso simpatizar com ele. Mas é uma decisão incomum mudar para a Ferrari".

